Emirates : rencontre avec Rania Kamel, chargée de recrutement

Rania bonjouQuels sont les besoins en PNC/PNT pour Emirates ?

Pour accompagner l’allègement des restrictions de voyage au niveau mondial et la reprise des opérations, Emirates a lancé une campagne internationale de recrutement à la fin de l’année 2021. Nos besoins en recrutement se chiffrent en milliers de personnels : pilotes, membres d’équipage, spécialistes de l'ingénierie ou encore personnel au sol. La France est l’un de nos marchés prioritaires.

Nous recherchons des candidats désireux de faire carrière dans grande compagnie internationale pour offrir un service inégalé aux clients, ou disposant d’une expérience préalable. Des qualités telles que le sens de l’accueil, de l’observation et la capacité à se rendre utile au bon moment sont très importantes pour s’imprégner de l’esprit Emirates. Chez nous, faire partie d’un équipage est bien plus qu’un rôle de service, et la sécurité à bord est notre priorité. Nos candidats devront se montrer capables de garder leur sang-froid et de maîtriser aussi bien le service à bord que les procédures de sécurité.

Quels appareils/destinations ?

Nous avons repris les opérations en toute sécurité vers plus de 130 destinations sur les six continents via notre hub de Dubaï. Nos vols sont opérés par une flotte moderne composée de Boeings 777-300ER et par des Airbus A380 sur certaines liaisons, dont Paris par exemple. Notre équipage comprend toujours au moins un personnel navigant français ou francophone sur tous nos vols en France. De façon générale, tous nos personnels voyagent sur l’ensemble du réseau Emirates dans le monde entier.

Le travail en équipes plurinationales est une force mais également une source d’expérience inégalée. Pourriez vous m’en parler ?

Absolument. Le fait de travailler dans une telle diversité culturelle est une expérience particulièrement enrichissante. Emirates emploie aujourd’hui plus de 165 nationalités et c’est de toute évidence cette dimension internationale qui permet de satisfaire des clients venus des quatre coins du monde, en leur proposant une très haute qualité de service. Au sein des différentes classes de voyage, nos clients nous choisissent pour voyager mieux avec Emirates : profiter des meilleurs standards de confort, d’un service multi-primé et innovant, de produits et de services mondialement reconnus. Travailler pour Emirates, c’est avoir la chance de découvrir de nouvelles cultures, en côtoyant des collègues venus du monde entier ou en explorant de nouvelles destinations lors d’une escale ou pendant les vacances, via les avantages uniques proposés aux employés par la compagnie.

En quoi consiste le programme de recrutement ?

Notre programme de recrutement est aujourd’hui 100% digital. Nous demandons d’abord aux candidats de remplir un premier formulaire, puis de passer un test en anglais et de passer un entretien en visioconférence si le test est concluant. Une nouvelle sélection sera ensuite effectuée et les candidats achèveront le processus. À la dernière étape, ceux qui auront été sélectionnés passeront un second entretien en physique avec nos équipes. Pour en savoir plus sur les postes et exigences, les candidats peuvent consulter le site https://www.emiratesgroupcareers.com.

Quels sont les critères de recrutement ?

Vous êtes un candidat parfait pour ce poste si vous remplissez les critères suivants :