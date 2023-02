Emirates réduit de moitié le nombre d'Airbus A380 prévus pour Johannesburg

Emirates réduit les vols Airbus A380 à Johannesburg en mars 2023

Emirates a annoncé qu'elle ne volera à Johannesburg avec l'Airbus A380 qu'une seule fois par jour en mars 2023 selon son dernier horaire. Cependant, la liaison de 6389 km passera à trois vols quotidiens le 1er mars 2023 avec deux vols effectués par le Boeing 777-300ER et un par l'A380. À partir d'avril 2023, Johannesburg sera desservi deux fois par jour par des Airbus A380 et une fois par jour par des Boeing 777-300ER à compter du 6 février 2023.

Emirates augmente le nombre de vols vers plusieurs destinations

Emirates augmentera le nombre de vols entre Dubaï et Johannesburg à trois par jour à partir de mars 2023, contre deux par jour en février. Cependant, il y aura moins de vols Airbus A380. Emirates a eu quatre vols quotidiens à Johannesburg entre 2014 et début 2020, indiquant une reprise sur le marché.

Aujourd'hui, c'est l'une des neuf liaisons Emirates de plus de 4882 km qui ont trois vols ou plus tous les jours en mars. Les autres sont Londres Heathrow, Bangkok, Francfort, Londres Gatwick, Manchester, New York JFK, Paris CDG, et Singapour. Manila a 18 vols hebdomadaires, ce qui équivaut à trois vols quotidiens certains jours, et Melbourne deviendra à trois vols quotidiens à la fin de mars.