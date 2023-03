Emirates : le retour du Airbus A380 à Christchurch

L'Airbus A380 d'Emirates a atterri le 27 mars 2023 à l'aéroport de Christchurch, marquant la reprise de son service quotidien entre Dubaï et Christchurch via Sydney, après plus de trois ans d'arrêt. Le vol sortant EK412 a quitté Dubaï à 10 h 15, heure locale, et s'est arrêté brièvement à Sydney avant d'arriver à Christchurch à 13 h 55 le lendemain, heure néo-zélandaise.

Redémarrage de Christchurch via Sydney

Le vol Airbus A380 est exploité sous les noms EK 412 et EK 413. Le vol Emirates EK 412 quitte Dubaï à 10 h 15 et arrive à Sydney à 7 h 00. Le vol se poursuivra ensuite, décollant de Sydney à 8h45, pour arriver à Christchurch à 13h55. Le vol EK 413 quittera Christchurch à 18 h 20 et arrivera à Sydney à 19 h 40. La dernière étape du vol EK 413 partira à destination de Dubaï à 21 h 45, pour arriver à 5 h 15, heure locale.

Les clients de Christchurch pourront non seulement profiter de l'avion phare de la compagnie, mais aussi découvrir la très recherchée cabine Premium Economy et les derniers produits dans toutes les classes de voyage.

Emirates SkyCargo va soutenir l'exportation

L'Airbus A380 d'Emirates est de retour à Christchurch, une excellente nouvelle pour les producteurs de l'île du Sud. SkyCargo va soutenir à nouveau l'exportation de 15 à 18 tonnes de marchandises quotidiennes à travers le Tasman. Les clients des deux îles néo-zélandaises bénéficieront désormais d'un accès direct aux vols quotidiens de l'A380 d'Emirates, ce qui leur offrira une plus grande souplesse et un plus grand choix lors de la planification de leurs voyages. En outre, ils pourront profiter d'une connectivité transparente et de temps de transit réduits vers d'autres destinations du réseau mondial de la compagnie aérienne, y compris en Europe et au Moyen-Orient.

Les voyageurs souhaitant découvrir d'autres destinations auront également plus de possibilités de connexion vers 55 villes d'Australie et de Nouvelle-Zélande grâce au partenariat de longue date d'Emirates avec Qantas.

Emirates : 20 ans de desserte de la Nouvelle-Zélande

Emirates dessert la Nouvelle-Zélande depuis 20 ans, ce qui témoigne de son engagement constant sur ce marché. Pendant la pandémie, Emirates a continué à desservir le pays, à la fois en reliant la Nouvelle-Zélande au reste du monde par des vols quotidiens, et par ses services SkyCargo qui acheminent les marchandises essentielles à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Actuellement, l'Airbus A380 d'Emirates est déployé vers près de 40 destinations dans le monde, et d'autres itinéraires seront annoncés dans un avenir proche.