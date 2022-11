Emirates: le premier Airbus A380 fait l'objet d'un rafraîchissement et d'un réaménagement complet de la cabine

Emirates va lancer le plus grand programme de modernisation de l'aviation moderne

Après avoir effectué le vol EK928 du Caire à Dubaï le mardi 1er novembre 2022, A6-EVM a été dirigé vers le hangar E du centre d'ingénierie d'Emirates où une équipe d'ingénieurs spécialisée ont commencé à préparer l'avion pour sa transformation. Ce projet ambitieux représente un investissement de plusieurs milliards de dollars dans le but est d'améliorer le confort des clients de Emirates dans les années à venir. A6-EVM est le premier des 120 avions dont l'intérieur sera modernisé avec le dernier design de la cabine d'Emirates, dans le cadre du plus grand programme de modernisation jamais réalisé dans l'aviation moderne.

Pour relever les défis d'un projet aussi audacieux, Emirates a embauché 190 personnes supplémentaires et s'est engagée auprès de 62 partenaires et fournisseurs clés qui ont employé des centaines d'autres personnes. Après avoir passé des mois à planifier chaque petit détail du programme de modernisation et à effectuer des tests sur un avion réel, les ingénieurs d'Emirates ont commencé à faire le point. Par la suite, Emirates a soumis 12 600 bons de commande rien que pour la partie initiale du programme. Entre-temps, le centre d'ingénierie d'Emirates a été peuplé d'ateliers spécialement construits à cet effet, où ont été stockés les équipements et les différentes pièces nécessaires au rétrofit des avions.

Pendant 16 jours, les ingénieurs et les techniciens vont démonter l'intérieur de la cabine

Des milliers de pièces seront remplacées, retirées ou rafraîchies, y compris le spa de bord caractéristique d'Emirates. La rénovation de chaque type d'avion suivra une procédure cohérente. Tout d'abord, les sièges à fenêtre de la classe économique seront retirés pour permettre à une équipe d'ingénieurs d'enlever les panneaux latéraux de la cabine. Les panneaux seront ensuite déplacés vers l'un des trois ateliers spécialement construits pour recevoir les dernières teintes d'Emirates.

Laisser la place à toute nouvelle classe économique premium

Dans la section avant du pont principal de l'A380, 88 sièges de la classe économique seront supprimés pour laisser place à la toute nouvelle classe économique premium, qui peut accueillir jusqu'à 56 personnes. Actuellement, Emirates propose son produit de classe économique premium sur les vols à destination de Londres, Paris et Sydney. Grâce au programme de rénovation intérieure, d'ici mars 2023, la compagnie aérienne prévoit d'introduire la classe économique premium sur les vols à destination de New York JFK, San Francisco, Melbourne, Auckland et Singapour.

Au pont supérieur, dédié aux cabines premium, les sièges de la classe affaires et de la première classe seront retirés et transportés dans des ateliers dédiés. Les sièges de la classe affaires seront repeints et retapissés avec du nouveau cuir chez Emirates Engineering. En revanche, les sièges de première classe seront envoyés chez un spécialiste à Dubai World Central (DWC) pour être remis à neuf. Avant que tous les sièges ne soient réinstallés, tous les tapis et planchers de l'avion seront également remplacés.