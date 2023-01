Emirates exploite un Boeing 777 avec 100% de SAF dans un seul moteur

Emirates : vol démonstratif 100% de carburant SAF

La transition vers une utilisation durable à 100% de carburant SAF pour l'aviation se poursuit. Emirates, en collaboration avec GE Aerospace, Boeing, Honeywell, Virent et Neste, a réussi un vol démonstratif utilisant 100% de carburant durable dans un des moteurs de leur Boeing 777.

Le vol démonstratif a décollé de l'aéroport international de Dubaï (DXB) et a survolé la côte de Dubaï pendant plus d'une heure. C'est le premier vol de ce genre à utiliser 100% de carburant durable au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que le premier à utiliser un Boeing 777 équipé d'un moteur GE avec un mélange pur de biocarburant. Emirates a déclaré dans un communiqué lundi 30 janvier 2023 que ce vol était particulièrement important, car les Émirats arabes unis ont désigné 2023 "Année de la durabilité".

SAF : Les tests clés pour l'approbation réglementaire

Les avions commerciaux et les moteurs modernes peuvent utiliser un mélange de 50% de carburant durable. Cependant, la production actuelle de SAF n'est pas suffisante pour justifier une certification immédiate à 100% de SAF. Les vols et les tests démonstration à 100% sont importants car ils permettent de récolter des données essentielles pour améliorer les chances d'obtenir l'approbation réglementaire pour les SAF.

Concurrence pour le moteur le plus écologique du Dreamliner

La compagnie aérienne et GE ont testé le moteur GE90 sur le sol une semaine avant le vol de lundi 30 janvier 2023. GE a également effectué un test au sol à 100% SAF pour son moteur GEnx sur un Boeing 787-10 au début de l'année. Rolls-Royce s'est engagé à faire voler un Boeing 787-10 de Virgin Atlantic avec un moteur 100% SAF à travers l'Atlantique avant la fin de l'année, démarrant ainsi la compétition pour le moteur Dreamliner le plus durable.