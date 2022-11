Emirates élargit sa flotte de fret avec cinq Boeing 777 Freighters

HH Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président et directeur général de la compagnie aérienne et du groupe Emirates, a déclaré : "Emirates investit dans de nouveaux cargos afin de pouvoir continuer à répondre à la demande des clients avec les derniers avions économes en carburant. Cette commande reflète la confiance d'Emirates dans la demande de fret aérien et la croissance globale du secteur de l'aviation. Elle jette les bases de notre croissance continue, qui s'appuie sur la portée de notre réseau mondial diversifié, l'infrastructure de manutention avancée de notre hub de Dubaï et les solutions de transport sur mesure qu'Emirates a développées pour répondre aux besoins variés de ses clients."

Les avions seront exploités par Emirates SkyCargo, venant s'ajouter à sa flotte de 11 777 Freighters. Lors du salon aéronautique de Dubaï en novembre dernier, Emirates a annoncé un investissement d'un milliard de dollars pour accroître sa capacité de fret aérien, dont deux nouveaux 777 Freighters qui ont rejoint la flotte d'Emirates cette année.

Emirates a été un client de lancement pour le 777 Freighter et est actuellement le plus grand opérateur mondial de la famille 777, avec près de 150 de ce type d'avion dans sa flotte. Cargo le plus vendu de Boeing, le 777F est le plus grand, le plus long rayon d'action et le plus performant des cargos bimoteurs en vol aujourd'hui, avec une consommation de carburant et des émissions de CO2 inférieures de 17 % par rapport aux avions précédents.

"Nous apprécions la confiance qu'Emirates a accordée à plusieurs reprises à sa flotte entièrement composée de cargos Boeing", a déclaré Stan Deal, président et directeur général de Boeing Commercial Airplanes. " L'expansion de la flotte d'Emirates avec ces 777 Freighters économes en carburant supplémentaires permettra à la compagnie aérienne de soutenir la demande croissante de son marché du fret, en transportant les marchandises rapidement et efficacement de l'origine à la destination au Moyen-Orient et dans le monde entier. "

En tant que leader mondial de l'aérospatiale, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 pays. En tant que premier exportateur américain, l'entreprise tire parti des talents d'une base de fournisseurs mondiaux pour faire progresser les opportunités économiques, la durabilité et l'impact communautaire. L'équipe diversifiée de Boeing s'engage à innover pour l'avenir et à vivre les valeurs fondamentales de l'entreprise que sont la sécurité, la qualité et l'intégrité.