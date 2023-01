Emirates : deuxième vol quotidien en Airbus A380 vers Hong Kong

Emirates augmente la capacité Dubaï-Hong Kong

Emirates augmentera les fréquences vers Hong Kong avec un service quotidien sans escale depuis son hub de Dubaï, à partir du 29 mars 2023, s'ajoutant à son vol quotidien existant de Dubaï à Hong Kong via Bangkok et portant les opérations de la compagnie sur le marché à 14 vols hebdomadaires. La reprise du service offrira davantage de capacité, de choix et de flexibilité aux voyageurs, alors que la compagnie aérienne continue d'étendre ses opérations mondiales en fonction de la demande soutenue de voyages internationaux.

Exploité par un Airbus A380, le vol EK380 d'Emirates quittera Dubaï à 10h45 et arrivera à Hong Kong à 22h00. Le vol retour EK381 partira de Hong Kong à 00h35 et arrivera à Dubaï à 05h00. Toutes les heures sont locales.

En ramenant son vol Dubaï-Hong Kong EK380/EK381, Emirates répond à la demande croissante sur la ligne et offre aux voyageurs le choix de voler sans escale ou d'interrompre leur voyage à Bangkok.

L'Asie une destination clé pour Emirates

Comme l'une des destinations asiatiques clés d'Emirates, la compagnie réaffirme son engagement à soutenir la reprise post-pandémie de Hong Kong, en augmentant la capacité pour servir les voyageurs en provenance de Dubaï ou en correspondance à Dubaï depuis d'autres villes de son réseau mondial. Tout au long de la pandémie, Emirates a soutenu la communauté locale du marché en maintenant les liens commerciaux entre Hong Kong et d'autres marchés stratégiques de son réseau, en transportant avec succès les importations et les exportations grâce à sa division de fret aérien, Emirates SkyCargo.

Emirates offre également une connectivité accrue aux voyageurs vers des destinations supplémentaires au-delà de Hong Kong grâce à ses accords interlignes avec Cathay Pacific et HongKong Airlines, entre autres.

Airbus A380 : luxe et confort avec cabines spacieuses

L'expérience Emirates A380 reste très recherchée par les voyageurs pour ses cabines spacieuses et confortables, et ses produits signature qui offrent aux voyageurs les meilleures expériences dans le ciel comme le salon à bord, les suites de première classe et le Shower Spa. L'expérience A380 est toujours complétée par une hospitalité primée, des créations culinaires régionales et des saveurs authentiques, et le système de divertissement à bord primé de la compagnie aérienne, ice, avec plus de 5 000 chaînes de divertissement à la demande au bout des doigts de chaque client.

Emirates déploie actuellement son A380 phare vers 40 destinations dans le monde, notamment Londres Heathrow, Sydney et Houston. L'emblématique avion à deux étages de la compagnie desservira près de 50 destinations d'ici la fin de l'été.