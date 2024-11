Emirates attend 64 autres Airbus A350-900

Airbus A350-900 d'Emirates : 312 passagers en trois classes

Emirates vient de réceptionner son premier Airbus A350-900 d'une commande pour 65 exemplaires fermes et l'aménagement cabine permet de prendre un total de 312 passagers répartis en trois classes : Affaires, Premium Economie, Economie. Une configuration choisie par 18 autres opérateurs du long-courrier. Le 19ème, Japan Airlines a fait le choix d'une répartition similaire mais avec une nuance : Première, Affaires, Economie. La présence d'une première Classe se retrouve chez quatre autres exploitants de l'A350-900 : China Eastern, Malaysia Airlines, Starlux et Lufthansa. Une Première qui s'inscrit néanmoins dans un aménagement quatre classes. Du coup, cette Première se limite à quatre passagers contre 12 chez Japan Airlines.

Le club des moins de 300 sièges

A l'exception de Japan Airlines (369 sièges au total) et de Starlux (306), les trois autres se retrouvent dans le club des compagnies aériennes qui exploitent l'A350-900 avec moins de 300 sièges : China Eastern est à 288, Malaysia à 286, Lufthansa à 267. Mais, la présence d'une Première classe n'explique pas à elle seule une capacité inférieure à 300 sièges. Les contraintes de la géographie et du réseau jouent aussi un rôle. Elle se retrouve donc chez des exploitants qui ont fait le choix d'une répartition trois classes (Affaires, Premium Eco, Economie).

Dans la liste : Cathay Pacific Airways (280), Finnair (297), Philippine Airlines (295), Singapore Airlines (253) et Lufthansa (293/295). SAS est juste à la limite avec 300 sièges tout rond. Avec là encore une exception à la règle : Qatar Airways est aussi dans le club des moins de 300 sièges mais avec une configuration biclasse Affaires/Economie qui prend un total de 283 sièges. A noter que Lufthansa a adopté pas moins de 4 configurations différentes pour ses A350-900 : 267 (avec la Première), 293, 295 et 318 (Affaires, Premium Eco, Eco). Ce qui renvoie aux trois de Singapore Airlines : 253, 303 (Affaires, Economie) et 161.

Deux extrêmes : 161 sièges et 432 sièges

Singapore Airlines est en effet la seule à proposer 161 sièges sur l'Airbus A350-900 et dans une configuration bi-classe qui ne compte pas de Première, ni d'Economie. La compagnie aérienne propose en effet 67 fauteuils-couchettes en Affaires et 94 sièges en Premium Economie. Cette configuration très spéciale ne concerne que la version "ULR" pour Ultra Long Range ou à très long rayon d'action de ses A350-900. A l'autre extrême, les 432 sièges en classe Economie unique dont sont équipés les A350-900 d'Iberojet. En termes de densité suivent French Bee avec 411 sièges en deux classes (35 en Premium Eco, 376 en Eco) et Air Caraïbes avec 389 sièges mais en trois classes (Affaires, Premium Eco, Eco).