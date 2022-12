Embraer signe des accords de services de maintenance

Embraer a annoncé le vendredi 16 décembre 2022 que Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS) à Macon, en Géorgie, a signé deux contrats de services de maintenance lourde d'un montant total de 72 millions de dollars. Les contrats ont été signés avec Envoy Air Inc et JSX et fourniront à chaque entreprise des services de maintenance et de réparation de cellules d'avion offerts par le portefeuille de solutions d'Embraer.

Envoy est un client d'EAMS depuis 2002 et a externalisé des lignes de maintenance à EAMS périodiquement depuis 2011, bien que le nouveau contrat fournisse une ligne de maintenance lourde nez-à-queue. Avec JSX, Embraer a signé un accord à long terme pour deux lignes de maintenance lourde nez-à-queue.

"Nous souhaitons à Envoy un retour à l'EAMS en tant que client récurrent de maintenance lourde et nous nous réjouissons du début de nouveaux partenariats avec JSX pour notre soutien", a déclaré Frank Stevens, vice-président, Global MRO Centers, Embraer Services & ; Support. " Macon continue de se développer, et ces nouvelles lignes favoriseront la croissance dans la région et ouvriront des postes pour des talents qualifiés. Dans l'ensemble, ces contrats sont mutuellement bénéfiques pour nos partenaires, car nous pouvons fournir un service exceptionnel tout en développant nos opérations. "