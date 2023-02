Embraer présente le C-390 Millennium

Le C-390 Millennium sera en exposition

Embraer présente l'avion de transport aérien tactique militaire multi-mission C-390 Millennium, qui sera en exposition statique à Aero India 2023 à Bangalore, en Inde, du 13 au 17 février 2023 . En complément de la présence du C-390 Millennium au salon, le stand d'Embraer offrira aux visiteurs un regard plus approfondi sur le portefeuille complet et les solutions innovantes d'Embraer Defense & Security, qui comprennent l'A-29 Super Tucano, le P600 AEW&C, et les radars & solutions de surveillance des frontières.

"Nous sommes fiers d'amener l'emblématique C-390 Millennium d'Embraer en Inde pour que nos invités puissent découvrir les véritables capacités de cet avion militaire multi-mission du 21e siècle", a déclaré Bosco da Costa Junior, président & CEO, Embraer Defense & ; Security. "L'Inde est un marché clé pour Embraer, et nous sommes désireux d'établir des partenariats dans le pays qui peuvent stimuler davantage les industries et les capacités de défense de l'Inde. Nous sommes impatients de nous engager avec l'écosystème de défense & aérospatial de l'Inde lors de cet événement."

Le C-390 Millennium : des performances exceptionnelles en vol

Depuis son entrée en service au sein de l'armée de l'air brésilienne (FAB) en 2019, le C-390 a prouvé ses capacités, sa fiabilité et ses performances à travers une variété de missions. La flotte de cinq appareils de la FAB, tous en version de ravitaillement, désignés KC-390, a déjà accumulé plus de 7 500 heures de vol, et des chiffres récents ont montré un taux d'achèvement des missions de 99 %, démontrant une productivité exceptionnelle dans sa catégorie. Embraer a reçu des commandes pour le C-390 Millennium de la part du Portugal et de la Hongrie, deux pays membres de l'OTAN. Les Pays-Bas, également une nation de l'OTAN, ont choisi le C-390 Millennium en 2022.

Le C-390 est l'avion de transport tactique militaire de nouvelle génération le plus moderne, et sa plateforme multi-missions offre une combinaison imbattable de faibles coûts d'exploitation et de rapidité d'exécution. L'avion peut transporter plus de fret (26 tonnes) par rapport aux autres avions cargo militaires de taille moyenne et vole plus vite (470kts) et plus loin lors d'une journée de travail standard de l'équipage.

Un avion polyvalent dans les missions

Le C-390 Millennium peut effectuer un large éventail de missions en utilisant la même plate-forme, y compris le ravitaillement en vol (AAR) pour les aéronefs à voilure fixe & rotative, les opérations aéroportées, le transport de troupes & cargo, les missions humanitaires, l'évacuation médicale, la lutte contre les incendies et la recherche & sauvetage, avec une reconfiguration simple et rapide entre les différentes configurations à l'aide de kits de conversion et de systèmes de plancher de chargement reconfigurables intégrés de pointe.

L'avion a été conçu pour fonctionner sur des pistes semi-préparées ou endommagées, ainsi que dans des environnements hostiles, allant de conditions chaudes humides à des conditions froides et sèches.