Embraer Phenom 300 : l'avion léger le plus vendu

Phenom 300 d'Embraer : plus vendu pour la 11e année consécutive

Pour la 11e année consécutive, la série Phenom 300 d'Embraer est devenue le jet léger le plus vendu au monde, selon la General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Embraer a livré 59 jets légers de la série Phenom 300 en 2022 pour atteindre cette étape, et à ce jour, la série a accumulé plus de 700 livraisons.

La série Phenom 300 est en service dans 36 pays et a accumulé près d'un million huit cent mille heures de vol. Ces réalisations soulignent la réputation de l'entreprise en matière de sécurité, de qualité, d'amélioration continue des avions et d'innovation, avec les meilleures capacités de leur catégorie, notamment en termes de rayon d'action, de vitesse, de pressurisation de la cabine et de technologie de pointe.

"Ce n'est pas une coïncidence si le Phenom 300 est une fois de plus le jet léger le plus vendu du secteur", a déclaré Michael Amalfitano, président & PDG d'Embraer Executive Jets. "Pendant 11 années consécutives, il a poursuivi sa forte dynamique sur le marché et a surpassé les attentes de nos fidèles clients - que ce soit par une autonomie et une vitesse hors pair, ou en offrant la valeur résiduelle la plus élevée de tous les avions du marché. Cette distinction est un véritable témoignage de la capacité d'Embraer à offrir l'expérience ultime à ses clients grâce à des avions véritablement innovants."

Améliorations technologiques du Embraer Phenom 300E

Les améliorations technologiques supplémentaires comprennent une mise à niveau de l'avionique avec un système de sensibilisation et d'alerte en cas de sortie de piste (ROAAS), la première technologie de ce type à être développée et certifiée dans l'aviation d'affaires ainsi que le cisaillement du vent prédictif, le mode de descente d'urgence, PERF, TOLD et FAA Datacom, entre autres.

À propos du Embraer Phenom 300E

Le Phenom 300E établit le plus haut standard d'excellence dans la catégorie des jets légers. En termes de performances, le nouveau Phenom 300E amélioré est encore plus rapide, capable d'atteindre Mach 0,80, devenant ainsi le jet monopilote le plus rapide en production, et capable de fournir une vitesse de croisière élevée de 464 nœuds et une autonomie pour cinq occupants de 2 010 miles nautiques (3 724 km) avec des réserves IFR NBAA.