Embraer E190-E2 obtient la certification de type en Chine

Meijer a ajouté : "L'E190-E2 et l'E195-E2, pouvant accueillir jusqu'à 114 et 146 passagers respectivement, offrent une capacité complémentaire aux avions ARJ21 et C919 indigènes de la Chine. L'E2 offrira non seulement les meilleures économies et réductions d'émissions de sa catégorie aux compagnies aériennes, mais contribuera également à accélérer la mise en œuvre du programme de service aérien essentiel de la Chine afin de relier davantage de villes secondaires et tertiaires."

La certification de l'E190-E2 par la CAAC est une excellente nouvelle pour Embraer et nos clients potentiels en Chine ", a déclaré Arjan Meijer, président et PDG d'Embraer Aviation Commerciale. "La certification ouvre la voie à d'importantes opportunités commerciales pour l'E190-E2 en Chine - les données révèlent qu'un milliard de personnes vivant dans les villes de deuxième et troisième rangs de Chine n'ont jamais pris l'avion. "

La famille d'avions E2 d'Embraer permet aux compagnies aériennes de renforcer leur flexibilité opérationnelle, d'adapter la capacité à la demande et d'ajouter des fréquences, améliorant ainsi la connectivité en Chine à l'ère post-épidémique. Les E190-E2 et E195-E2 sont les avions monocouloirs les plus économes en carburant qui volent aujourd'hui, offrant respectivement une meilleure efficacité énergétique par siège de 17,3 % et 25,4 % par rapport aux E-Jets de la génération précédente.

"C'est un grand moment pour notre jet Embraer de dernière génération - le E190-E2 - d'être certifié par la CAAC", a déclaré Guo Qing, directeur général et VP Aviation commerciale, Embraer Chine. "Outre sa taille et son efficacité énergétique, l'E190-E2 est né avec une capacité supérieure de vol à chaud et à haute altitude. C'est le premier avion de sa catégorie à avoir volé vers certains des aéroports les plus élevés du monde dans l'ouest de la Chine, notamment Lasha et Yushu. Nous pensons que l'E190-E2 est le meilleur avion pour desservir les marchés à faible densité mais à haute altitude dans l'ouest de la Chine avec la bonne performance, plus de rentabilité."

Le E190-E2 a d'abord été mis en service en Europe en 2018. Il s'agit d'un biréacteur monocouloir avec une capacité allant jusqu'à 114 sièges dans la signature d'Embraer deux par deux. Doté des dernières technologies tout en s'appuyant sur la maturité et la fiabilité des E-Jets de première génération, l'avion offre les coûts d'exploitation les plus bas pour les compagnies aériennes et des performances exceptionnelles qui permettent d'accéder aux aéroports qui ont des restrictions en raison d'une altitude plus élevée ou de pistes plus courtes. L'avion est également conçu pour un plus grand confort des passagers avec plus d'espace pour les sacs, a la plus petite empreinte sonore et les plus faibles émissions.