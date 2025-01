Embraer a livré 206 avions neufs en 2024

Embraer : + 14 % de hausse pour les livraisons, tous avions confondus, en 2024

Embraer a vu ses livraisons faire un bond de 14 %, tous avions confondus, en 2024 par rapport à 2023. Le constructeur brésilien a en effet livré 206 unités contre 181, un an auparavant. Un total qui se répartit en 73 livraisons d'avions commerciaux (contre 64 en 2023), trois avions de transport tactique C-390 Millenium (deux) et 130 jets d'affaires (115).

Jets d'affaires : toujours les deux tiers des livraisons

Si les livraisons d'avions commerciaux progressent de 14 % par rapport à 2023 grâce à l'E190-E2 (les E195-E2 et E175 restent stables à une unité près, celles des jets d'affaires augmentent de 13 % et représentent toujours les deux tiers du total. Les Phenom ont été au nombre de 75 (un de plus par rapport à 2023) et les Preator 55, soit 14 de plus par rapport à l'année précédente, tirant la dynamique.

Progression du militaire dans les prochaines années

Embraer a livré trois avions de transport tactique C-390 en 2024 dont le premier à la Hongrie. Mais au regard des nouvelles ventes enregistrés en 2024, notamment en Europe, les livraisons vont augmenter au cours des prochaines années. Idem pour le Super Tucano A-29 avec les dix de deux nouveaux clients pour l'instant non précisés, les 12 du Portugal et les six par l'Uruguay.