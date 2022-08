Elle aurait pu être la première Française de l’espace

Débuts auprès de Jacques Blamont

Anny-Chantal Levasseur-Regourd était une spécialiste mondialement reconnue de la physique des comètes, des astéroïdes et du milieu interplanétaire. Professeur émérite du Laboratoire Atmosphères Observations Spatiales (Latmos) / Sorbonne Université (Paris VI Pierre-et-Marie-Curie), elle était toujours extrêmement active au moment de sa disparition.

Sa brillante carrière avait débuté auprès du professeur Jacques Blamont, qui l’avait accueillie dans son laboratoire, le Service d’Aéronomie (SA) du CNRS à Verrières-le-Buisson (Essonne), après qu’elle eut suivi une formation à l’École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (ancêtre de l’École Normale Supérieure de Paris-Saclay), puis décroché son agrégation de mathématiques.

Jacques Blamont lui confia l’analyse de données obtenues à bord du satellite D2A (Tournesol), lancé en avril 1971 pour notamment étudier la lumière zodiacale. La jeune femme obtint en 1976 ce qu’on appelait à l’époque une thèse de doctorat d’État en sciences physiques, devenue depuis l’habilitation à diriger des recherches (HDR).

Elle poursuivit ses recherches au SA jusqu’en 2009, puis au Latmos, tout en devenant enseignante à Paris VI en 1985.

La sélection Spacelab

En 1977, Anny-Chantal Levasseur-Regourd avait été sélectionnée par le Cnes comme candidate astronaute dans le cadre du programme de laboratoire Spacelab de l’ESA, destiné à voler sur la navette spatiale américaine. Mais aucun Français n’avait finalement été retenu – ni aucune femme –, et ce n’est qu’au cours des années 1990 que des Européennes ont effectué des séjours autour de la Terre : la Britannique Helen Sharman en 1991 lors de la mission Juno, puis la Française Claudie Haigneré (André-Deshays, à l’époque) lors de la mission Cassiopée.

Cet épisode a souvent été présenté comme douloureux pour Anny-Chantal Levasseur-Regourd. Mais celle-ci ne semblait pas conserver de rancœur particulière, 45 ans plus tard, quand elle fut sollicitée pour relire le chapitre correspondant, dans l’ouvrage collectif Soixante histoires d’espace, paru en juin dernier chez Ginkgo. Elle se souvenait plutôt d'une autre époque et d'autres mœurs, où le fait d'être une femme dans ce milieu d'hommes était tout sauf évident, voire même parfois choquant, à l'image du traitement dont elle a parfois été faite dans la presse d'alors. Elle était d'autre part convaincue que les candidatures françaises étaient perdues d'avance, répondant à des critères pas forcément demandés par l'ESA...

Le goût du partage

Anny-Chantal Levasseur-Regourd faisait partie depuis quelques années des personnalités sollicitées pour relire certains des articles de la rubrique Espace d’Air & Cosmos. Ses retours étaient toujours enthousiastes et enrichissants, au travers de longs appels téléphoniques (pas évidents à programmer au milieu de son agenda de ministre), ou d’emails fleuves et non dénués d’humour.

Ce goût du partage, une très grande disponibilité et un dynamisme à tout crin caractérisaient ainsi l’enseignante, comme s’en souvient l’un de ses étudiants astronomes en Master 2 puis à l’Observatoire de Paris, Benjamin Sebag : « C’est bien ce qu'elle était pour beaucoup de monde, ce fut même un moment un mentor pour moi, vu qu'elle embarquait tout ceux de bonne volonté avec elle quand elle entreprenait quelque chose. »

Le don pour la vulgarisation

Comme Anny-Chantal Levasseur-Regourd le rappelait dans l’hommage rendu en juillet 2021 au journaliste Albert Ducocq, co-fondateur d’Air & Cosmos, c’est ce dernier qui le premier lui proposa d’écrire un ouvrage de vulgarisation scientifique, L’Atmosphère et ses phénomènes, paru en 1980 et primé deux ans plus tard.

La chercheuse avait depuis contribué à d’autres projets éditoriaux pour le grand public, dont Les Comètes et les Astéroïdes (avec Philippe de la Cotardière, Points, 1997), et L'Exploration cométaire, De l'Antiquité à Rosetta (avec Janet Borg, Nouveau Monde, 2018).

En juillet 2019, dans le numéro spécial d’Air & Cosmos consacré aux cinquante ans des premiers pas sur la Lune, elle avait notamment rappelé que notre satellite reste encore un monde inconnu.

Un ultime témoignage

En juin dernier, lors d’un ultime échange avec nous, Anny-Chantal Levasseur-Regourd s’était remémorée les vols paraboliques du Cnes, « auxquels j’ai souvent participé, par exemple depuis Mérignac, pour analyser le comportement en micropesanteur des poussières cométaires et interplanétaires (que de jolies sensations, mais aussi exceptionnellement des moments d’angoisse), et celui les missions Vega 1 et 2 (d’autant que j’avais eu le privilège d’être principal investigateur (PI) d’une expérience à bord de Giotto (HOPE pour Halley Optical Probe Experiment), qui nous avait permis de mettre en évidence, entre autres, la complexité des chevelures cométaires. »

De nombreux hommages

« ACLR » paraissait infatigable et éternelle. La rédaction d’Air & Cosmos s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches, et leur adresse ses sincères condoléances.

Cet article s’ajoute aux nombreux hommages et articles qui ont déjà été publiés depuis le début du mois d’août, sur le site mémorial Forever Missed, sur le site de la Société Astronomique de France, ou sur celui du Figaro.

Voir également le joli portrait dressé par Dominique Leglu dans Libération en février 1997.

Un hommage choral sera organisé en ligne le vendredi 16 septembre à 17 heures sur la chaîne Ideas In Science, en présence de nombreuses personnalités qui ont côtoyé Anny-Chantal Levasseur-Regourd.