Elistair conçoit un drone dédié aux applications de défense

Défense.

Elistair a dévoilé le 4 novembre son nouveau drone, l'Orion 2. Inspiré de l'Orion et du savoir-faire de l'entreprise, ce nouvel aéronef est un drone filaire, permettant ainsi aux opérateurs de mener des missions dans le temps long. Le drone est ainsi « capable d'assurer des missions de surveillance de plus de 24 heures d'affilée à 90 mètres de haut et de couvrir plusieurs dizaines de km2 », rapporte l'entreprise. L'emploi de ce système permet de compléter les missions d'observation menées par les autres mini-drones, dont l'endurance est assez limitée dans le temps, souvent autour de 20 / 30 minutes.



S'adapter à un environnement complexe.

Afin de pouvoir répondre aux besoins des armées et pouvoir être mis en œuvre dans des environnements complexes, l'Orion 2 dispose de plusieurs redondances systèmes. Inspiré du drone Orion, il en est finalement la version améliorée. « Avec son micro-fil de 100 mètres, l'Orion 2 vole plus haut de son prédécesseur et surveille de plus larges zones. Capable de porter jusqu'à 2 kg de charge utile, il peut intégrer un relais de télécommunications additionnel à sa caméra. Il peut également déployer des nœuds de communication 4G/5G grâce à une nouvelle option de liaison de données par fibre optique » complète l'entreprise.



Contrats.

Si le drone Orion a largement fait ses preuves dans le cadre de missions de surveillance d'envergure, en participant par exemple à la Ryder Cup ou encore au dispositif de sécurité du 14 juillet à Bordeaux, ce nouveau système devrait lui aussi rencontrer un franc succès. Une première série de drones Orion 2 a ainsi d'ores et déjà été livrée à des clients défense et une seconde série est en cours de production, également pour des acteurs de la défense, et devrait être livrée d'ici à la fin de l'année.