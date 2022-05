Elephant walk en Corée du Sud

Trois missiles nord-coréens

Le 24 mai, la Corée du Nord a lancé trois missiles depuis la région de Sunan. Les trois missiles se sont écrasés en mer du Japon. Sur ces trois missiles, deux étaient de types balistiques et le dernier serait un missile de type intercontinental. De fait, le Japon et la Corée du Sud ont interprété ce tir comme une nouvelle provocation grave de la part de la Corée du Nord.

Des tirs conjoints en réponse...

Le même jour, et en réponse à ce tir, la Corée du Sud et les forces armées américaines déployées en Corée ont conjointement organisé plusieurs tirs :

1 missile ATACMS (États-Unis) et 1 missile Hyunmoo-2 (Corée du Sud)

1 missile Haesung-II depuis un navire sud-coréen

2 bombes JDAM

... et un elephant walk !

La Corée du Sud a aussi effectué ce mercredi un elephant walk. Toutefois, la démonstration de puissance était assez poussée car ce sont 34 F-15K qui étaient déployés, soit plus de la moitié de la flotte de F-15K sud-coréens. De plus, les avions étaient armés en configuration air-air et au moins une grande partie des appareils (clairement visibles) étaient équipés en plus d'une capacité air-sol.

Le Ministère de la Défense sud-coréen a par ailleurs filmé les différents tirs et l'elephant walk dans la vidéo ci-jointe.