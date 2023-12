Electron : retour en vol réussi

Echec du quarantième vol

Electron, le fer de lance de la société américano-néo-zélandaise Rocket Lab, entré en service en mai 2017, avait été victime d’une avarie après la séparation de ses deux étages, à l’occasion de sa quarantième mission orbitale.

Celle-ci était intervenue le 19 septembre dernier et avait baptisée « We Will Never Desert You » (Nous ne vous abandonnerons jamais).

Elle embarquait le satellite d’observation radar de nouvelle génération Acadia 2 (Capella 12) de la société californienne Acadia.

Un ancien client de Virgin Orbit

Le retour en vol du microlanceur est intervenu moins de trois mois plus tard, le 15 décembre à 4 h 05 UTC, depuis la péninsule de Maia, sur la côte est de l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande.

L’objectif était de placer sur orbite héliosynchrone le satellite d’observation radar QPS Sar 5 (Tsukuyomi I) de la startup japonaise iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space), fondée en 2005 par des professeurs de l'Université de Kyushu, à Fukuoka.

Cette charge utile figurait au départ sur le manifeste du microlanceur aéroporté LauncherOne de feu la société américaine Virgin Orbit.

« The Moon God Awakens » (Le Dieu de la Lune se réveille) était le nom de cette nouvelle mission d’Electron.

Missions orbitales et… suborbitale

Ce nouveau succès d’Electron marque la neuvième mission orbitale réussie cette année pour Rocket Lab, qui égale son record de neuf succès établi en 2022.

Mais à ces missions orbitales il convient d’ajouter une mission suborbitale effectuée le 18 juin.

Celle-ci embarquait une charge utile classifiée de la société militaro-industrielle américaine Dynetics, à bord d’une fusée-sonde dérivée d’Electron, appelée Haste (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron).