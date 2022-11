Elbit Systems s'associe à Fokker Services Group

Dans le cadre de ce schéma de coopération, Fokker Services Group ajoutera son expertise et ses capacités considérables en matière de MRO au portefeuille complet de solutions avancées de formation au vol d'Elbit Systems, qui peuvent être optimisées pour répondre aux besoins nationaux.

Roland van Dijk, co-PDG de Fokker Services Group, a commenté : "Notre portefeuille de services et de solutions pour les avions à mission spéciale est en constante expansion. En combinant notre expertise en matière de maintenance avec les capacités avancées de formation au vol militaire d'Elbit Systems, nous offrons aux clients de la défense une solution complète. Il s'agit de la première étape de cette nouvelle collaboration, et à l'avenir, nous explorerons les moyens de nous développer davantage et de combiner les compétences et les capacités uniques des deux entreprises."

Adi Raviv, VP Flight Academies & Services d'Elbit Systems Aerospace, a ajouté : "Nous sommes fiers de faire équipe avec le célèbre Fokker Services Group. Cette dernière coopération s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large d'Elbit Systems sur le marché néerlandais, l'entreprise cherchant à renforcer ses partenariats avec les leaders industriels nationaux. L'objectif global est d'améliorer la capacité d'Elbit Systems à répondre aux besoins du client néerlandais de manière personnalisée en ce qui concerne les programmes d'acquisition en cours et futurs."

Opérant près de 200 avions dans le monde, Elbit Systems a fait ses preuves lorsqu'il s'agit de sélectionner, d'acquérir, d'exploiter et de maintenir des flottes d'avions d'entraînement élémentaire, de base et autres, combinés à des systèmes d'entraînement en vol et au sol de 5e génération. Grâce à des modèles commerciaux flexibles et rentables, l'approche moderne de formation au vol d'Elbit Systems permet à ses clients de se concentrer sur la conduite de la formation réelle.

En tant qu'intégrateur indépendant, Fokker Services Group modifie et entretient des avions de transport, de surveillance, d'autres avions et hélicoptères à mission spéciale, en plus de fournir des services d'ingénierie à divers clients. Depuis 2017, Fokker Services Group a également livré des pièces standard pour les avions, les hélicoptères et les multiples systèmes de soutien de la Royal Netherlands Air Force (RNLAF). Fournissant à la RNLAF un point de contact unique pour toutes les exigences en matière de pièces standard, environ 20 000 numéros de pièces sont inclus dans la solution de soutien total, avec une performance de livraison à temps de plus de 98 %.