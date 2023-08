Elbit Systems reçoit un contrat de 55 millions de dollars pour fournir une solution de lutte contre les systèmes de drones aux Pays-Bas.

Elbit Systems remporte un contrat de 55 millions de dollars aux Pays-Bas. Elbit Systems Ltd, une entreprise de haute technologie internationale, a annoncé avoir remporté un contrat de 55 millions de dollars pour fournir des systèmes de contre-mesures aériennes ReDrone (C-UAS) aux Pays-Bas. Le contrat sera exécuté sur une période de quatre ans. Elbit Systems fournira plusieurs configurations mobiles, stationnaires et déployées de la solution de contre-UAS ReDrone, accompagnées d'un package de support logistique et de formation.

Le système ReDrone a des capacités de détection et localisation avancées de drones. La solution ReDrone est composée du radar DAiR avancé d'Elbit Systems, de capteurs de renseignement sur les signaux (SIGINT), et de la charge utile électro-optique (EO) COAPS-L qui fournissent une image aérienne intégrée améliorée. Le système ReDrone va au-delà des capteurs actifs et passifs communs, lui permettant de détecter et de localiser rapidement plusieurs drones simultanément dans la zone protégée, aussi bien de jour que de nuit, en milieu urbain ou rural et par diverses conditions météorologiques.