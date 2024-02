Ejection d'un pilote américain au-dessus de la Corée du Sud

Troisième crash d’un F-16 américain en Corée en 9 mois

Le 31 janvier, un pilote de F-16 américain a réussi à s’éjecter de son chasseur suite à une urgence en vol, au-dessus de la côte sud-ouest de la Corée du Sud. L’avion s’est alors écrasé dans la mer Jaune, marquant le troisième crash d’un F-16 de l’USAF en neuf mois dans le pays. L’aviateur a été récupéré sain et sauf par deux hélicoptères Black Hawk (HH-60) des gardes-côtes coréens dépêchés d’urgence vers 9 h — soit moins d’une heure après l’accident — et transporté dans un établissement médical local pour des examens. La cause de l’incident demeure inconnue pour le moment.

Les enquêtes toujours en cours

Selon l’agence Yonhap, deux hélicoptères Black Hawk (HH-60) de l’Air Force de la République de Corée ont été envoyés immédiatement après le crash, et le pilote a été héliporté. Ce troisième incident fait suite à deux autres crashs de F-16 en Corée du Sud l’année dernière. Le premier a eu lieu le 6 mai 2023 lorsqu’un jet effectuant une sortie de routine a rencontré un problème, obligeant le pilote à s’éjecter près de la base aérienne d’Osan. Puis, le 11 décembre, un autre F-16 américain s’est écrasé au large des côtes de la péninsule. Dans un cas comme dans l'autre, la cause demeure un mystère et l’U.S. Air Force déclare à l’agence Yonhap que l’enquête n’est pas terminée.