EDGE dévoile son nouvel essaim de drones suicide

La montée en puissance des drones suicides

L'utilisation moderne de drones suicide se concrétise avant tout au sein d'organisations non étatiques. L’État islamique a surtout modifié des drones disponibles dans les supermarchés en les transformant en mini-bombes volantes. A peu près à la même époque, les rebelles Houthis, avec l'aide de l'Iran, ont développé une véritable industrie locale dans la conception de drones et n'hésite pas à les utiliser contre l'Arabie Saoudite ou encore plus récemment, les Émirats arabes unis (voir l'article détaillé sur ce sujet).

En 2016 et 2020, le conflit au Nagorno-Karabagh voit la première utilisation à grande échelle de drones suicide par un État. Les drones IAI Harop sont ainsi utilisés contre des cibles de hautes valeurs et parfois inatteignables par d'autres systèmes d'armes. Ils excellent notamment dans les missions de destruction des défenses aériennes (SEAD) de l'Arménie, grâce à leur petite taille et à leurs matériaux composite, leur offrant une certaine furtivité. Malgré le coût de leur perte, les gains gagnés en évitant d'utiliser d'autres systèmes plus couteux ont permis de mettre en avant cette nouvelle menace très efficace qui peut désormais apparaitre dans n'importe quel conflit.