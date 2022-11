Economie de guerre : une centaine de goulets d’étranglement identifiés dans la BITD

Le ministère des Armées veut réduire de 20% les exigences documentaires

Le ministère des Armées a tenu avec les industriels son deuxième séminaire consacré à l’économie de guerre le 8 novembre dernier, permettant de préciser quelques éléments de sa feuille de route et le contour des décisions à prendre. Le format du séminaire était le même que le 7 septembre, avec en sus, la présence du comité Richelieu. Troisième édition prévue sous deux mois. Pour pouvoir accélérer les cadences et réduire les coûts, le ministère des Armées a décidé de réduire de 20% les exigences documentaires sur « un certain nombre de programmes futurs », confirmant aussi sa volonté de systèmes « plus simples et plus standardisés (…) sans dégrader la performance », détaille le cabinet du ministre, Sébastien Lecornu. La même source évoque aussi une « réflexion » pour injecter dans la prochaine loi de programmation militaire un principe de « priorisation », une sorte de coupe-file qui permette au Minarm d’obtenir plus rapidement de ses fournisseurs certains matériels ou composants si la situation l’exige.

Un peu plus de 100 entreprises identifiées comme "goulets d'étranglement"

Conscient que la flexibilité a ses limites, le minarm est prêt à donner « de la visibilité aux industriels », avec des lettres d’engagement en amont des contrats formels, ou même de notifier plus rapidement certains contrats, comme c’est déjà le cas dans les urgences opérations. Mais ces facteurs d’accélération pourraient buter sur des rigidités propres à la supply chain. Dans la BITD, « un peu plus de 100 entreprises » (sur un total de 4000) ont ainsi été identifiées comme des « goulets d’étranglement » s’il fallait accélérer les cadences. Pour gagner en réactivité, le cabinet du ministre réaffirme par ailleurs qu’il faut jouer sur les composants à long cycle d’approvisionnement, qui peuvent représenter « la moitié du cycle de production ». Donc disposer de stocks suffisants de matière première ou de composants pré-assemblés.

Projets de relocalisations, notamment dans la poudre

Dans les deux cas, le ministère des Armées est bien conscient qu’il faudra aux entreprises un meilleur accès au financement et il encourage des fonds favorisant la souveraineté, comme les particuliers, à contribuer à l’élan. Il appelle aussi à un mouvement de consolidation des sous-traitants. Des projets de relocalisations de production pourraient être nécessaires, comme pour la poudre entrant dans les chargements réalisés par Eurenco dans les obus de 155 mm de Nexter Munitions : actuellement, la matière première provient du suisse Nitrochemie. La question d’une filière souveraine de munitions de petit calibre (aujourd’hui toutes importées) est aussi à nouveau réinterrogée à la lueur de la haute intensité.

Deux sujets prédominent dans le naval et l'aérien

Une bonne partie des gains atteignables réside plutôt dans les systèmes terrestres. Dans le naval et l’aérien, deux sujets prédominent, les munitions, particulièrement celles du combat naval, car la haute intensité peut potentiellement en consommer un grand nombre. Si la situation l’exigeait, le cabinet du minarm évoque aussi une adaptation des rythmes de maintenance du MCO naval et aérien, afin de pouvoir « très vite remettre en ligne » navires et aéronefs.