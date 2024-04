Economie de guerre : le coup de pouce de Bpifrance et de la DGA aux sous-traitants de la défense

Une première promotion de 28 PME de l'industrie aérospatiale et de défense

Pas moins de 28 PME de l'industrie aérospatiale et de défense vont bénéficier du coup de pouce de Bpifrance et de la Direction générale de l'armement (DGA) dans le cadre du programme "Accélérateur Défense". Objectif : aider ces sous-traitants de la BITD française à passer à une économie de guerre qui implique "une accélération rapide des cadences industrielles". Avec à la clef : plus d'investissements dans les outils de production, la constitution de stocks stratégiques (matières premières, composants sensibles) et plus d'efficacité par le biais de "la simplification des équipements, normes et procédures". Cette première promotion de 28 PME sera donc suivi d'autres.

Un programme d'accompagnement de 12 mois

Ces sous-traitants vont bénéficier d'un programme d'accompagnement de 12 mois pour les aider "à maximiser leur performance opérationnelle et ainsi se mettre en capacité de produire de plus gros volumes, plus vite, à coûts maitrisés et dans la durée". Le programme va allier "conseils personnalisés, journées dédiées aux enjeux du secteur défense et mises en relation, afin d’offrir aux dirigeants tous les outils nécessaires pour répondre aux enjeux de l’économie de guerre". Une formule que Bpifrance a bien rôdé et qui a démontré son efficacité "dans différents secteurs de l'économie ces dernières années", rappelle l'IGA Alexandre Lahousse, directeur de l'industrie de défense à la DGA.

Conseils, journées dédiées aux enjeux et mises en relation

Outre une participation à trois journées dédiées aux enjeux et problématiques (montée en cadence, cybersécurité, recrutement,....), chaque sous-traitant va bénéficier "d’une mission d’entrée ou d’une mission 360° pour identifier les axes prioritaires de croissance suivi de 10 à 20 jours de conseil sur des modules dédiés". S'ajoute "un accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs, communauté des « Accélérés » regroupant plus de 4500 entreprises". Et parmi elles, celles qui ont bénéficié de l'Accélérateur Ambition PME-ETI lancé à l"époque par Bpifrance et le Gifas.