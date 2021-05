EAU : Un rapprochement avec la Chine compromettant pour le F-35 ?

Un suspens permanent

Signé quelques heures avant la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden, le méga-contrat émirati d’une valeur de 23 milliards de dollars continue de soulever des questions embarrassantes. En effet, s’il fut reporté pour des raisons électorales, ce pacte diplomatico-militaire fut finalement accepté en avril par la nouvelle administration, souhaitant aller de l’avant avec un de ses proches partenaires au MO, non sans provoquer une crainte israélienne qui exploite aussi le F-35. Selon plusieurs médias américains Washington se montrerait inquiet au sujet d’une captation de technologies américaines au profit de Pékin.

Proximité avec Pékin

En effet, selon plusieurs rapports des services de renseignements américains, Abu Dhabi aurait accueilli ces dernières semaines plusieurs vols militaires en provenance de Chine, dont la nature reste secrète, de quoi renforcer l’hypothèse d’une relation plus forte qu’elle n’y paraît entre ces deux nations. Les Etats-Unis cherchent actuellement à garantir que leurs technologies ne seront pas échangées avec des pays tierces. De son côté, Abu Dhabi a depuis assuré son soutien et sa volonté de sécuriser ce contrat. Pour autant, toujours selon le Pentagone, les F-35 n’arriveront pas avant 2027 sur le sol émirati, ce qui laisse du temps aux industriels pour colmater les éventuelles brèches « technologiques ». Tel-Aviv a d'ailleurs pu obtenir que les F-35 émiratis soient bridés par rapport au F-35I de Tsahal afin de garder la supériorité opérationnelle dans la région.

Un Contrat « Elephant »

Après la reconnaissance diplomatique d’Israël par Abu Dhabi en août dernier, et l'accord sur la coordination de leurs moyens militaires contre Téhéran sous la houlette de Washington, plus rien ne s’opposait à des transferts de technologies de dernière génération auprès des EAU. Avec sa concrétisation, Lockheed-Martin empochera près de 10,4 G$ pour la fourniture de 50 F-35 ainsi que la formation et la maintenance associée. Soit un coût de 200M$ par plateforme et sans armements ! Une somme qui démontre, et contrairement aux critiques dont il a été la cible, que le Rafale reste extrêmement compétitif sur le marché international. General-Atomics a pour la première fois été autorisé à exporter dans cette région du globe près de 19 drones Reapers armés, et dotés de radars de surveillance maritime Seaspray 7500 de Selex comme de kits de guerre anti-sous-marine. Auxquels s’ajoutent plus 515 missiles Hellfire pour un montant total de 2,97 G$. Enfin, et c’est sans doute sur ce point que D. Trump a laissé un cadeau empoisonné à J. Biden, Abu Dhabi acquiert plus de 10G$ de munitions pour sa flotte de F-35 et de F-16. Au-delà des 802 missiles AMRAAM, on dénombre 700 missiles de croisière, 150 missiles antiradar, et surtout plus de 6500 bombes guidées (1000, 500, 250, 110 kg). Un arsenal qui démontre que l’émirat s’oriente résolument vers une posture guerrière, et surtout, vers des opérations massives d’attaques au sol.