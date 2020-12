E-2D Hawkeye : venir moderniser les moyens de la Marine Nationale

Foreign Military Sale.

Le Ministère des Armées a rapporté le 20 novembre que la Marine serait prochainement dotée d'avions de guet aérien embarqué E-2D Hawkeye, en remplacement des E-2C actuellement en service. Ce contrat, qui prend la forme d'une FMS, a été formalisé le 4 novembre entre les armées françaises et le gouvernement américain. Prévu depuis plusieurs années, cette commande était inscrite au sein de la LPM 2019-2025 et fait suite à une longue réflexion menée par la Marine nationale, accompagnée par la DGA. Les premières livraisons sont attendues dès 2028. Le retrait du service des E-2C sera corrélé à l'arrivée des E-2D.



Moderniser la flotte.

Les E-2D Hawkeye, de Northrop Grumman, viendront moderniser la flotte d'aéronefs de la Marine nationale et permettront de remplacer les E-2C Kawkeye, actuellement en service. De par les développements technologiques apportés par ce nouvel appareil, le MinArm parle de « saut de génération ». « Son radar à antenne active, son cockpit et ses liaisons de données sont notamment améliorées et il peut également être ravitaillé en vol », souligne ainsi le Ministère des Armées. Les E-2D seront dotés du radar AN/APY-9 à antenne électronique active, une technologie permettant d'accroître les capacités de détection de l'appareil. Par ailleurs, afin de procéder à une évaluation de la situation maritime, les E-2D emporteront un calculateur, directement développé en France par le SIAé. Enfin, la Marine nationale nous précise que « le système de communication est entièrement modernisé, ainsi que le système de pilotage avec glass-cockpit ».



Porte-avions.

Tout comme les E-2C qu'ils viendront remplacer, les E-2D Hawkeye seront opérés par la flottille 4F, depuis la base aéronautique navale de Lann-Bihoué. Et tout comme leurs prédécesseurs ils pourront être embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle ainsi que sur le PANG (porte-avions de nouvelle génération). Les travaux d'intégration ont débuté dans ce sens. « Leurs caractéristiques sont d'ores et déjà prises en compte dans la conception du futur porte-avions français. Ils seront donc nativement compatibles », nous explique la Marine, interrogée à ce sujet.



MCO.

Outre l'acquisition des trois E-2D Hawkeye, la FMS passée avec le gouvernement américain et Northrop Grumman comprend un volet soutien. L'industriel américain sera ainsi en charge de la maintenance des appareils sur les deux premières années. Par la suite, la DMAé prendra le relai et notifiera un nouveau contrat de soutien. Le SIAé s'occupera alors de la cellule et des équipements depuis Cuers et des moteurs depuis Bordeaux.

Le montant total du contrat s'élève à 1 850 Md€. Il inclut ainsi « l'acquisition des trois E-2D Francisés, un système d'entraînement et un système de soutien, ainsi que le soutien sur deux années », nous détaille la Marine.