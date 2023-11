Dubai Airshow : airBaltic signe pour 30 Airbus A220 de plus

30 Airbus A220-300 de plus pour airBaltic

Il y aura donc un peu d'Airbus en cette première journée du Dubai Airshow. Et c'est une compagnie aérienne qui vient du froid qui ouvre le bal. AirBaltic commande ferme 30 Airbus A220-300, devenant le plus gros client européen pour cette version du moyen-courrier. Avec ces achats, le transporteur porte le total à 80 le nombre d'exemplaires commandés, devant Air France-KLM qui est à 60 exemplaires fermes.

Déjà 44 A220-300 en exploitation

Clin d'oeil que les communicants d'Airbus ont su astucieusement souligner : airBaltic est pour l'instant le plus gros opérateur d'Airbus A220-300 dans le monde avec 44 exemplaires en exploitation devant ces poids lourds que sont Air France (31), Air Canada (33), Delta Airlines (19) ou JetBlue Airways (19).

Un avion porté par le marché nord-américain

Plus le temps passe et plus les projections des responsables de Bombardier, lors du lancement du CSeries, s'en trouvent validées. Les désormais A220 ont essentiellement été conçus pour le marché nord-américain et cela s'avère juste. Sur le total des ventes fermes enregistrées à fin octobre 2023, la part de l'Amérique du Nord était de 58 %., hors commandes passées par les loueurs.