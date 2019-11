Dubai Airshow 2019 : Airbus enregistre 170 ventes en 1 heure

L'encre de la commande de Emirates pour 50 Airbus A350-900 était à peine sèche que Airbus signait un deuxième contrat pour 120 appareils de la famille A320neo avec Air Arabia au deuxième jour du Dubai Airshow 2019. La première compagnie aérienne low cost du Moyen-Orient a en effet officialisé sa commande pour 73 A320neo, 27 A321neo et 20 A321XLR une heure et trois minutes après celle de Emirates. Air Arabia est déjà un opérateur de l'Airbus A321LR, la version de l'A321neo qui peut franchir 4 000 nm avec 206 passagers à bord. L'A321XLR peut aller plus loin en poussant jusqu'à 4 700 nm. Air Arabia avait exprimé un besoin pour 100 à 120 moyen-courriers il y a quelques mois. La compagnie aérienne a décidé de franchir le pas au Dubai Airshow 2019. Reste maintenant à déterminer si cette commande d'Airbus au Dubai Airshow 2019 s'inscrit dans la joint-venture nouée avec le Etihad Aviation Group pour créer une compagnie aérienne low cost à Abou Dhabi, venant compléter Etihad Airways en concurrence avec le le duo constitué entre Emirates et Flydubai.