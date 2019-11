Dubai Airshow 2019 : Adasi signe un accord avec SwissDrones

Intégré au sein du nouveau consortium de défense Edge, l'entreprise Adasi et SwissDrones ont signé le 18 novembre un accord de coopération. Ce partenariat permettra à Adasi de participer au développement du drone SDO-50V2, en réalisant l'intégration des charges utiles. Adasi continue ainsi de se spécialiser dans le secteur des drones, un domaine sur lequel l'entreprise travaille depuis de nombreuses années.





En effet, Adasi a orienté l'ensemble de son activité autour des drones. Cependant la société ne produit pas d'aéronefs en tant que tesl. Elle collabore en fait avec des industriels du secteur afin de les accompagner dans leur développement, dans la conduite des opérations ou encore dans la maintenance des appareils. Adasi permet également de faire le pont entre les opérateurs et les industriels afin de mettre au point la solution la plus performante pour répondre à leurs exigences opérationnelles.





Un partenariat important existe ainsi entre la société Emirienne et Schiebel, à l'origine du Camcopter S-100. Le drone est d'ailleurs directement exposé sur le stand de Edge. En parallèle Adasi travaille également sur un aérostat ainsi que sur des drones à voilures fixes, ou encore sur un système de munition rôdeuse, appelée RW-24. Au total, l'entreprise collabore avec dix industriels.





Adasi se charge de développer des modules de formation et d'entraînement à destination des opérateurs. En parallèle, des formules « train the trainers » sont aussi mises au point. L'entreprise a également acquis une véritable expérience dans le domaine de la maintenance de ces systèmes.





Avec son équipe de R&D, Adasi est par ailleurs capable d'apporter des modifications à certains appareils, en fonction des besoins des clients. « Nous procédons à l'acquisition, à la mise en œuvre et à la maintenance de systèmes autonomes évoluant dans les trois domaines, nous les modifions et reconfigurons afin de répondre aux besoins stratégiques et tactiques » de nos clients, rapporte l'entreprise.





C'est ainsi que dans le cas du S-100 Camcopter de Schiebel l'ensemble du service après-vente est assuré par Adasi.





Afin d'offrir de nouveaux services à ses clients, Adasi compte s'appuyer sur Edge pour pouvoir développer de nouvelles synergies avec les autres entreprises du consortium. « Cela va nous aider à développer des solutions complètes, en travaillant tous ensemble », explique ainsi l'entreprise.