Du MQ-9A Reaper aux MQ-9B SkyGuardian et SeaGuardian : nouvelles capacités et version STOL

General Atomics Aeronautical Systems a développé un MQ-9A Reaper totalement repensé, modernisé et en deux variantes : le MQ-9B SkyGuardian et le MQ-9B SeaGuardian. En plus de ces deux nouveaux appareils, GA-ASI a aussi produit une aile aux capacités STOL ou encore un pod multifonctions avec SENER, permettant aux pays acheteurs de garder une souveraineté sur les capteurs embarqués.