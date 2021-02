DroneShield souhaite adresser le marché indien

Inde.

DroneShield a révélé le 9 février avoir signé un accord avec le groupe indien MK2. A travers ce partenariat, DroneShield entend pouvoir pénétrer le marché indien et disposer d'un relai dans le pays pour la distribution de ses solutions de lutte anti-drones.



Marché.

Alors que l'ensemble des pays du monde voit une hausse des incidents impliquant des drones et perçoivent la menace comme étant de plus en plus crédible, de nombreux acteurs cherchent désormais à se prémunir contre les drones. Le marché de lutte anti-drones se développe à vitesse grand V, avec un grand nombre d'industriels proposant des solutions dans le domaine. DroneShield, entreprise australienne, qui a remporté plusieurs contrats, notamment en Suisse, aux Etats-Unis mais également en Europe et au sein de la communauté Five Eyes, cherche désormais à étendre ses activités en Asie. L'Inde, en tant que marché en développement et donnant une place de plus en plus forte à sa défense, se présente comme porteur pour les solutions de lutte anti-drones. Oleg Vornik, PDG de DroneShield, rappelle ainsi que les tensions le long de la frontière sino-indienne représentent notamment un enjeu sécuritaire majeur pour le pays.



Partenariat stratégique.

A travers cet accord, l'Australie et l'Inde continue d'étendre leur coopération dans le domaine de la défense. Plusieurs accords ont été signés par les deux pays en juin 2020, dans le cadre d'un partenariat stratégique. Par ailleurs les deux Etats collaborent également au sein de l'alliance « The Quad », qui réunit également les Etats-Unis et le Japon dans le cadre d'exercices navals.