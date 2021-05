Drones Turcs: Le Maroc contourne l'embargo Canadien

Wescam MX-15D

En avril dernier, le Maroc avait signé un contrat pour l’acquisition de 13 drones armés Bayraktar TB2, pour un montant de 626 millions de Dirhams marocains (environ 58,3 millions d’euros). Rabat vient de commander au Canada plusieurs boules électro-optiques gyrostabilisée pour les TB2. Il s’agit de la MX-15D produite par la société canadienne L3Harris Wescam, filiale du groupe américain L3 Harris, dont Ottawa avait interdit l'exportation vers la Turquie.

EO/IR actifs dans le conflit du Karabakh

Or, la Wescam MX-15D est la boule optronique qui équipe les TB2 de manière native. Il s'agit dans sa catégorie de la boule optronique la plus performante du marché d'autant qu'elle est dotée d'une capacité d'imagerie SWIR (Short Wave Infra Red) qui permet de contrer les dispositifs de camouflage utilisant la végétation. Dans un rapport public rendu en avril dernier (« Final report : Review of export permits tu Turkey ») , le gouvernement canadien constatait, ô surprise, que des TB2 équipés de « capteurs canadiens » - en réalité la MX-15D- avaient été utilisés dans le conflit du Karabakh.

Embargo plus diplomatique qu'humanitaire

En conséquence, le ministre canadien des Affaires étrangères avait annoncé le 12 avril dernier un embargo sur l’exportation de technologies militaires vers la Turquie, en fait essentiellement la MX-15D. Une première entre deux pays membres de l'OTAN. Finalement Rabat n'a eu aucun mal à obtenir des canadiens la licence d'exportation des Wescam, alors qu'il est de notoriété publique que les TB2 seront impliqués dans toute offensive contre le Front Polisario avec un risque élevé de dégâts collatéraux.