Drones suicides pour hélicoptères

Northrop Grumman vise le programme ALE

Dans le cadre des programmes FARA (Futur Attack Reconnaissance Aircraft) et FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft) qui vise à remplacer l’AH-64 Apache et l’UH-60 Black Hawk, l’US Army s’intéresse à de nouvelles munitions. Elle a pour cela lancé le programme ALE (Air Launch Effects) qui exige l’emport de drones suicides pour les futurs hélicoptères. Pour décrocher ce contrat, Northrop Grumman s’associe avec l’israélien UVision, spécialiste des drones suicides avec sa famille Hero.

Hero ALE

Au travers de la création d’une JV israélo-américaine, UVision et Northrop Grumman proposent désormais le Hero ALE, mélange du Hero 120 et du Hero 400. Le Hero 120 dispose d’une tête explosive de 4,5 kilos pour un poids de 12,5 et d’une endurance de 60 minutes. Tandis que le Hero 400 dispose d’une tête explosive de 8 kilos pour un poids de 40, avec un rayon d’action de 150 kilomètres. Aucune des deux entreprises n'a pour le moment révélé les images ou les caractéristiques du Hero ALE. UVision déclarant dans un communiqué de presse que sa famille de « loitering munitions » pourrait être embarquée sur les AH-64 à l’occasion d’une dernière modernisation. En effet, ces munitions pourraient être lancées depuis les rails du missile Hellfire.

Air Launch Effect

Visant le remplacement des AGM-114 Hellfire par des munitions plus souples d’emploi, ces « munitions rôdeuses » devront remplir une large gamme de missions. Leurs domaines d’emplois contient la lutte anti-personnel, la destruction des véhicules blindés y compris des chars, la mission SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses) ainsi que le brouillage des émissions électromagnétiques. Véritable « game changer » leurs capacités de vol en essaim en feront des armes redoutées et redoutables, tant pour les combattants sur le terrain que pour les concurrents de la BITD américaine.