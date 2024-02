Drones : pourquoi la Marine a identifié le DT-46 pour des essais sur le Tonnerre

Potentiel du drone DT-46 sur le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre

Des livraisons de DT-46 seront réalisées dans quelques semaines au profit de militaires, mais pas dans la Marine. Et pourtant, c’est cette dernière qui a mis en lumière, lundi à Toulon, le potentiel de ce drone utilisable aussi bien avec des décollages et atterrissages verticaux (VTOL) que courts : au lancement, le DT-46 a utilisé une catapulte, et à l’appontage, il s’est arrêté en quelques dizaines de mètres sur le pont d’envol du Tonnerre, un des trois porte-hélicoptères amphibies (PHA) français. Le tout, sur une mer d’huile, quasiment sans vent, et par un soleil radieux : pas forcément le contexte d’emploi d’un drone naval. Le DT-46 n’est de toute façon pas marinisé, mais présente en tout cas, pour un drone civil, de bonnes aptitudes.

La Marine explore des solutions pour accélérer sa manoeuvre

La Marine n’est pas dans une démarche d’acquisition immédiate, mais explore les solutions qui passent à portée pour accélérer sa manœuvre, c’est tout le sens de Perseus qu’elle conduit avec la DGA et les industriels. En deux vols, Le DT-46 a convaincu qu’un drone de ce type -il n’est pas le seul dans le paysage français, DroneVolt aligne son Héliplane par exemple- pouvait apporter à un PHA, même si ces navires de 21.000 tonnes disposent déjà en général en opérations d’hélicoptères (trois à cinq durant la mission Jeanne d’Arc qu’a commencée le Tonnerre lundi) et d’un système S-100 à deux drones (qui n’est pas employé lors de cette mission de cinq mois).

En remplacement ou complément du S-100

Un engin de ce type pourrait donc amener une capacité drone minimale en l’absence de S-100 à bord, amenant une endurance de 7 heures en version lisse, et 3h30 en configuration VTOL, une persistance donc supérieure au S-100 dans le premier cas et à un hélicoptère dans le second. Electrique, il est aussi très silencieux, et sa taille réduite le rend difficile à détecter aussi bien à l’œil nu qu’au radar. Il peut aussi embarquer un LIDAR, un capteur intéressant pour les marins qui peuvent l’utiliser pour la détection de mines en surface ou à quelques mètres sur la surface, ou encore, pour reconnaître une plage avant une opération amphibie, précisément un des métiers des PHA. La version VTOL pourrait même être mise en œuvre à bord de la batellerie amphibie. Dans l’hypothèse où un système S-100 serait déployé à bord du PHA, un engin du type du DT-46 pourrait apporter la possibilité de travailler d’autres axes géographiques que celui du S-100, ou d’apporter, là encore, d’autres charges utiles : AIS, guerre électronique...

Une référence de plus pour Delair

Pour Delair, même si cette démonstration ne produit pas directement un contrat avec la Marine (déjà engagée avec le SMDM d’Airbus qui sera opérationnel sur une trentaine de navires de second rang sous deux ans), c’est en tout cas une référence de plus dans ce domaine, après avoir réalisé des prestations au profit des Chantiers de l’Atlantique et de Naval group, tout en participant aussi à l’entraînement d’algorithmes de systèmes de lutte antidrones qui seront utilisés pendant les Jeux Olympiques. Une accumulation de références qui devrait finir par payer dans le naval.