Drones militaires : Airbus dévoile une nouvelle configuration VTOL de l'Aliaca

Une version du drone Aliaca plus axée sur les opérations terrestres

Survey Copter, filiale d'Airbus Defence ans Space, a profité du salon SOFINS dédié aux Forces spéciales et qui se déroule au Camp de Souge pour dévoiler une nouvelle version de son drone de reconnaissance et de surveillance Aliaca et plus axée sur les opérations terrestres. Cette version est en configuration VTOL avec "quatre hélices permettant le décollage et l’atterrissage vertical tout en conservant sa propulsion en mode voilure fixe pendant la mission". Le drone affiche une masse maximale au décollage de 27 kg et une envergure de 3,5 m pour 2,1 m de longueur. Il a d'ores et déjà accumulé plusieurs vols de démonstration en environnement terrestre et maritime depuis la fin 2024.

Transportable sur pick-up et facile à entretenir

"La configuration VTOL répond à des missions contraintes par le besoin de maniabilité pour opérer dans des espaces restreints et dépourvus d’infrastructure. Elle répond aussi à un besoin de flexibilité pour des interventions rapides. Ainsi robuste et facile à entretenir, démontable et transportable dans des véhicules légers de type pick-up, le système de drones est rapide et facile à déployer de jour comme de nuit et présente une faible empreinte acoustique et visuelle", souligne Survey Copter qui poursuit : "la station sol est simple d’utilisation, dotée d’un mode pilotage automatique, elle permet à l’opérateur de surveiller en permanence le vol automatique du drone, tout en recevant en temps réel, de jour comme de nuit, les images et les données AIS collectées par les capteurs embarqués".

Deux versions pour la propulsion

Tout comme l’Aliaca en configuration voilure fixe, la nouvelle configuration VTOL se décline en deux versions : une avec moteur électrique (Aliaca VTOL Evo) dotées d’une endurance de 3 h pour une portée de 50 km et une capacité de charge utile de 2 kg ; et une version thermique (Aliaca VTOL ER) dotée d’une motorisation hybride pour 6 h d’endurance, une portée de 80 km et une capacité de charge utile de 3 kg.