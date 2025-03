Drones kamikazes : Airbus dévoile une riposte avec son drone LOAD

LOAD d'Airbus : trois missiles et une portée de 100 km

Dénommée LOAD pour « Low-cost Air Defence », la solution de défense aérienne sans pilote que vient de présenter Airbus au salon « Unmanned Systems X » qui se déroule à Bonn, en Allemagne, les 25 et 26 mars, s'appuie sur des drones Airbus Do-DT25 modifiés, qui peuvent être équipés de trois missiles guidés chacun (ou plus, selon la taille et le poids du missile). Les drones LOAD sont lancés par catapulte et ont une portée opérationnelle de plus de 100 kilomètres. Ils sont supervisés depuis une station de contrôle au sol qui coordonne les drones sur la base de données radar ou d'images de la situation aérienne et peuvent ainsi rechercher, détecter et - après l'approbation de leur engagement - combattre de manière autonome les drones kamikazes ennemis.

Une solution adaptée contre les grands essaims de drones

Après leur mission, ils retournent à leur base et atterrissent en parachute. Ils peuvent ensuite être réutilisés pour une mission ultérieure. Étant donné que chaque drone LOAD peut éliminer jusqu'à trois drones kamikazes avec ses missiles guidés, ils sont particulièrement adaptés à une défense rentable contre de grands essaims de drones, qui peuvent saturer et poser des défis même aux systèmes complexes de défense aérienne au sol. Cela fait des systèmes LOAD un complément idéal aux systèmes de défense aérienne tels que IRIS-T, Patriot ou la protection à courte et moyenne portée (NNbS).

Premier vol du prototype doit voler avant la fin de cette année

En combinaison avec un drone de reconnaissance, comme un Eurodrone à l'avenir, les systèmes LOAD peuvent également être utilisés dans des régions qui ne sont pas encore entièrement couvertes par des radars de défense aérienne au sol. Cela permet aux forces armées de réagir avec souplesse à l’évolution des scénarios de menace. Un prototype du système LOAD, initialement équipé de deux missiles guidés et basé sur la plateforme éprouvée Airbus Do-DT25, devrait voler avant la fin de cette année. L'entrée en service opérationnel est prévue pour 2027. LOAD est exempt d'ITAR et n'utilise pas de technologie américaine.