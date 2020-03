Drones intelligents : Windfall Geotek et Draganfly s'associent

Signature d'une lettre d'intention.

Draganfly a annoncé le 10 mars avoir été sélectionné par Windfall Geotek. Les deux entreprises vont allier leur savoir-faire afin de développer un drone intelligent capable de détecter des mines notamment. Une lettre d'intention a été signée par les deux partenaires, visant à mettre au point l'ensemble du système : une intelligence artificielle adaptée à la détection de mines terrestres et un drone capable d'intégrer ce type de technologie.

Capitaliser sur les expériences.

Pour cela, Windfall Geotek, qui a su développer une expertise au niveau des softwares et dans le domaine de l'intelligence artificielle, sera chargée de mettre au point une IA adaptée à ce type de détection et donc capable de reconnaître et distinguer des éléments au sol afin de pouvoir déterminer s'il s'agit ou non d'une mine ou d'un IED. Draganfly de son côté se concentrera sur le développement du drone tout en prenant en compte la nécessité que celui-ci soit interfaçable avec la solution d'intelligence artificielle développée par ailleurs.

Applications.

Une fois que le développement du système complet sera achevé, ce drone sera présenté à différents marchés. Les débouchés commerciaux sont plutôt attendus dans le secteur militaire et humanitaire. L'ambition pour les deux partenaires est également de pouvoir capitaliser sur cette expérience afin d'adapter le système développé pour l'industrie énergétique.