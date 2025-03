Drones de combat : Leonardo joue le levier turc

Joint-venture entre l'italien Leonardo et le turc Baykar Technologies

Déjà partenaires commerciaux depuis quatre ou cinq ans, le groupe italien Leonardo et le turc Baykar Technologies ont décidé de franchir une étape supplémentaire à la lumière des investissements conséquents que s'apprête à réaliser l'Union européenne dans le cadre de son plan "Réarmer l'Europe". Les deux entreprises ont donc signé un protocole visant à la création d'une joint-venture technologique et industrielle. Le siège de la future entité sera en Italie ainsi qu'une partie des sites de production : Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina et Nerviano.

Un partenariat autour du futur drone de combat Kizilelma

Le partenariat s'organise autour du futur drone de combat Kizilelma conçu et développé par Baykar Technologies depuis 2020, sinon plus tôt, et dont les prototypes ont officiellement commencé leurs premiers vols en décembre 2022. Le prototype de production vient d'ailleurs de réaliser un vol de 53 min à moyenne altitude, le 27 février dernier. D'une envergure de 10 m, l'appareil est long de 14,5 m avec une masse maxi au décollage affichée de 8,5 tonnes dont 1,5 tonne de "charge utile" sous forme de missiles et/ou de bombes planantes, munitions guidées, ... selon les configurations. Son autonomie est de plus de 3 heures et la vitesse de croisière de Mach 0.6 avec plafond à 25 000 pieds. Sa motorisation est pour l'instant de conception ukrainienne, développé par Ivchenko-Progress et qui offre des résultats puisque que les drones ukrainiens réussissent à atteindre la Russie dans la profondeur.

Le Kizilelma doit, à terme, équiper, les porte-aéronefs de la Marine turque. Mais pas que. La production du drone de combat n'a pas encore commencé et c'est donc l'occasion pour le groupe italien Leonardo de monter à bord du programme avec la perspective de ventes à la Turquie (déjà fait) mais aussi de l'Italie et d'autres pays européens dans le cadre de leurs futurs achats d'équipements de défense. Il est évident que Leonardo cherche aussi à récupérer une partie de la production du drone Akinci de Baykar Technologies qui compte une dizaine de clients dont deux en Afrique.

Sans oublier le drone Akinci

Le drone Akinci, également doté d'un système propulsif ukrainien, deux turbopropulseurs Ivchenko-Progress AI-450C, est un composé de drone MALE (moyenne altitude longue endurance) et de drone HALE (haute altitude longue endurance) avec une autonomie de 24 heures et un plafond opérationnel de 30 000pieds. Sa masse maxi au décollage est de 6 tonnes et sa charge utile similaire à celle du Kizilelma. Plusieurs dizaines auraient déjà été construits et le marché continue d'offrir des perspectives à la fois dans le remplacement et la conquête de nouveaux clients. De quoi donner du travail aux équipes de Leonardo dont le drone MALE Falco Xplorer en développement depuis 2019 (comme le Akinci) peine, quant à lui, à trouver preneur.