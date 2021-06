Drones: Contrat Israélien anonyme pour forces spéciales

Contrat Anonyme

La société israélienne BlueBird Aero Systems vient de fournir 100 drones WanderB-VTOL à un « client européen ». Selon Israel Aerospace Industries – qui détient 50% de BlueBird- le contrat porte sur un total 150 drones WanderB-VTOL et ThunderB-VTOL. Le contrat a été signé en février 2020. Le pays européen concerné n’est pas mentionné, mais ces drones seront destinés à l’infanterie, aux forces spéciales, aux unités blindées et aux corps d’artillerie.

Caractéristiques du WanderB-VTOL

Le WanderB est un drone tactique israélien ISTAR (intelligence, surveillance, Target acquisition and reconnaissance) pour la transmission de renseignement en temps réel, de jour comme de nuit. Particularité, il décolle et atterrit verticalement, comme les hélicoptères. Son endurance est de 2,5 heures, et son rayon d’action peut aller jusqu’à 80 km, selon BlueBird.

Qui est l’acheteur ?

En 2020, deux pays européens ont fait connaître leur intérêt pour les drones de surveillance et de reconnaissance. Le premier est la Roumanie, qui souhaite contrôler efficacement ses frontières et ses capacités dans la région de la mer Noire. Selon la presse, Bucarest souhaitait alors acquérir 6 drones MALE et plusieurs petits drones tactiques. Parmi les candidats au contrat apparaissaient BlueBird, AAI Corporation (USA), Israel Aeronautics Limited, Israel Aerospace Industries, et la société roumaine Ymens Teamnet. Le second pays était la Pologne, qui en 2020 développait plusieurs programmes pour acquérir des drones, y compris des mini-UAV.