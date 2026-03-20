Drone kamikaze : la société turque Baykar fait voler le K2 en essaim

Une annonce qui montre que la Turquie n’a pas peur de montrer les dents alors que son espace aérien a été à plusieurs reprises violé par des missiles iraniens depuis le début du conflit. Parmi les derniers nés de la société turque, le drone kamizake K2, 10 mètres d’envergure, 5.1 mètres de long, 2.1 mètres de haut, pèse jusqu’à 800 kilos. Et il est intégralement développé en interne d’après le communiqué de la compagnie. Le drone est censé pouvoir parcourir jusqu’à 2000 km, avec une vitesse montant jusqu’à 200 km/h. Il peut emporter une ogive de 200 kg.

Le 14 mars, Baykar annonce que cinq appareils ont réussi à voler en formation dans différentes configurations. Les drones utilisent l’IA pour gérer le vol en essaim. Décollant de l’aérodrome de Keşan, les drones ont testé pendant deux jours l’IA, leurs capteurs et leurs logiciels pour déterminer leurs positions respectives. À l’instar du Shahed iranien, le K2 est censé être peu cher à produire.