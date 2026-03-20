Drone kamikaze : la société turque Baykar fait voler le K2 en essaim

Le 14 mars, la société turque Baykar a annoncé le succès d’une campagne de vol en formation, d’un essaim de 5 drones K2. Les drones kamikazes volent en autonomie avancée avec IA.
Une annonce qui montre que la Turquie n’a pas peur de montrer les dents alors que son espace aérien a été à plusieurs reprises violé par des missiles iraniens depuis le début du conflit. Parmi les derniers nés de la société turque, le drone kamizake K2, 10 mètres d’envergure, 5.1 mètres de long, 2.1 mètres de haut, pèse jusqu’à 800 kilos. Et il est intégralement développé en interne d’après le communiqué de la compagnie. Le drone est censé pouvoir parcourir jusqu’à 2000 km, avec une vitesse montant jusqu’à 200 km/h. Il peut emporter une ogive de 200 kg.
Le 14 mars, Baykar annonce que cinq appareils ont réussi à voler en formation dans différentes configurations. Les drones utilisent l’IA pour gérer le vol en essaim. Décollant de l’aérodrome de Keşan, les drones ont testé pendant deux jours l’IA, leurs capteurs et leurs logiciels pour déterminer leurs positions respectives. À l’instar du Shahed iranien, le K2 est censé être peu cher à produire.
Le K2 est donc un des derniers drones en développement chez Baykar. L’industriel développe également le drone MALE (moyenne portée longue endurance) Akinci, qui avait été exhibé au Salon du Bourget en 2025, ainsi que le drone tactique TB2. C’est d’ailleurs au Bourget en 2025 que Baykar avait officialisé la création d’une coentreprise avec l’industriel italien Leonardo.
Le 14 mars, la société turque Baykar a annoncé le succès d’une campagne de vol en formation, d’un essaim de 5 drones K2. Les drones kamikazes volent en autonomie avancée avec IA.
Une annonce qui montre que la Turquie n’a pas peur de montrer les dents alors que son espace aérien a été à plusieurs reprises violé par des missiles iraniens depuis le début du conflit. Parmi les derniers nés de la société turque, le drone kamizake K2, 10 mètres d’envergure, 5.1 mètres de long, 2.1 mètres de haut, pèse jusqu’à 800 kilos. Et il est intégralement développé en interne d’après le communiqué de la compagnie. Le drone est censé pouvoir parcourir jusqu’à 2000 km, avec une vitesse montant jusqu’à 200 km/h. Il peut emporter une ogive de 200 kg.
Le 14 mars, Baykar annonce que cinq appareils ont réussi à voler en formation dans différentes configurations. Les drones utilisent l’IA pour gérer le vol en essaim. Décollant de l’aérodrome de Keşan, les drones ont testé pendant deux jours l’IA, leurs capteurs et leurs logiciels pour déterminer leurs positions respectives. À l’instar du Shahed iranien, le K2 est censé être peu cher à produire.
Le K2 est donc un des derniers drones en développement chez Baykar. L’industriel développe également le drone MALE (moyenne portée longue endurance) Akinci, qui avait été exhibé au Salon du Bourget en 2025, ainsi que le drone tactique TB2. C’est d’ailleurs au Bourget en 2025 que Baykar avait officialisé la création d’une coentreprise avec l’industriel italien Leonardo.
Aura Aero vient d’obenir le permis de construire de sa future nouvelle usine, l’Aura Factory, qui sera bâtie à Toulouse-Francazal. Le site totalisera 50 000 m2 d’infrastructures industrielles et sera conçu comme un outil industriel intégré. Ainsi, Aura Factory permettra de concevoir, assembler et produire l’ensemble des programmes développés par Aura Aero, parmi lesquels figurent la gamme Integral, le drone MALE Enbata et l’avion régional hybride électrique ERA.
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