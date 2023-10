Douze charges utiles lancées par l’avant-dernière Vega

Douze charges utiles à bord

Après un report d’une journée suite à une anomalie au niveau des installations sol, la mission VV23 de Vega s’est élancée le 9 octobre à 1 h 36 UTC depuis le Centre spatial guyanais, pour une cinquième mission partagée SSMS (Small Satellites Mission Service) proposée par Arianespace sur son lanceur léger depuis septembre 2020.

Les deux principales charges utiles embarquées étaient le satellite d’observation de la Terre Theos 2 (450 kg), construit par Airbus Defence and Space pour le compte de l’Agence thaïlandaise de développement de la géo-informatique et des technologies spatiales (GISTDA), et le satellite de météorologie Triton (280 kg) de l’Agence spatiale taïwanaise (TASA).

Parmi les dix cubesats également présents figuraient notamment le démonstrateur français N3SS (Nanosat 3U pour la Surveillance du Spectre), développé par le Cnes et la startup toulousaine U-Space.

Par ailleurs, plusieurs missions étaient soutenues par la Commission européenne : Anser Leader, Anser Follower 1 et Anser Follower 1 (cubesats espagnols), CSC/Syndeo 1 et 2 (cubesats néerlandais) et EstCube 2 (cubesat étudiant estonien).

Vol nominal

Le vol des trois premiers étages du lanceur construit par Avio a duré un peu plus de 6 minutes.

L’étage supérieur Avum s’est ensuite allumé à deux reprises, avant d’injecter simultanément les deux principaux satellites, à 601 km d’altitude.

Les dix cubesats se sont séparés du dispenseur SSMS après deux autres allumages de l’étage, 43 minutes et 58 secondes après le décollage

Un cinquième et dernier allumage d’Avum a enfin permis de désorbiter l’étage.

Dernier lancement européen de l’année

La mission VV23 marquait le retour en vol de Vega après l’échec de la première mission commerciale de la version C, en décembre 2022.

VV23 était la troisième et dernière mission d’Arianespace réalisée en 2023, après les vols VA 260 et 261 d’Ariane 5, les 14 avril et 5 juillet, ce dernier marquant l’arrêt définitif du lanceur lourd.

C’était également l'avant-dernier vol de la première version de Vega, mise en service en février 2012.

Un ultime vol est aujourd’hui attendu en avril prochain (avec le satellite d’observation de la Terre Biomass de l’Agence spatiale européenne), avant de céder définitivement la place à Vega C, dont le prochain vol n’interviendra pas avant le quatrième trimestre.