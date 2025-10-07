Donald Trump sur les missiles Tomahawk en Ukraine : "Oui, j’ai en quelque sorte pris une décision"
Donald Trump sur les missiles Tomahawk en Ukraine : "Oui, j’ai en quelque sorte pris une décision"
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 07 octobre 2025 à 02:17

1049 mots

Donald Trump sur les missiles Tomahawk en Ukraine : "Oui, j’ai en quelque sorte pris une décision"

Le président américain Donald Trump semble de plus en plus enclin à livrer à l’Ukraine des missiles de croisière Tomahawk. Cependant, beaucoup de questions restent sans réponse et tout particulièrement le système qui sera utilisé par les Forces armées ukrainiennes pour tirer ce missile. Une solution existe aux États-Unis : légère, moderne et surtout, très récemment inutilisée par les Forces armées américaines.

Annonce dans le Bureau ovale

Ce 6 octobre, à l'occasion d'une séance de questions-réponses dans le bureau ovale, Donald Trump, président des États-Unis, a répondu à une question à propos des missiles de croisière Tomahawk en Ukraine :

"Oui, j'ai en quelque sorte pris une décision, à peu près. Je pense que

Ukraine

Le président américain Donald Trump semble de plus en plus enclin à livrer à l’Ukraine des missiles de croisière Tomahawk. Cependant, beaucoup de questions restent sans réponse et tout particulièrement le système qui sera utilisé par les Forces armées ukrainiennes pour tirer ce missile. Une solution existe aux États-Unis : légère, moderne et surtout, très récemment inutilisée par les Forces armées américaines.

Annonce dans le Bureau ovale

Ce 6 octobre, à l'occasion d'une séance de questions-réponses dans le bureau ovale, Donald Trump, président des États-Unis, a répondu à une question à propos des missiles de croisière Tomahawk en Ukraine :

"Oui, j'ai en quelque sorte pris une décision, à peu près. Je pense que je veux savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire

