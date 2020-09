DJI annonce plusieurs nouveautés à l'occasion du séminaire AirWorks

AirWorks 2020.

Grand-messe des drones, AirWorks 2020 s'est tenu du 25 au 28 août dernier, en ligne, Coronavirus oblige. Un salon virtuel donc, réunissant de nombreux acteurs du monde des drones, et organisé par DJI. L'occasion pour le leader chinois de présenter ses nouveautés, dans un contexte sanitaire où l'emploi des drones s'est accéléré et où de nombreuses entreprises ont capitalisé sur cette technologie. « La pandémie mondiale de coronavirus incite à l'adoption massive des drones pour exécuter des tâches devant désormais être réalisées à distance », détaille ainsi DJI. Et ce avant d'ajouter que les drones ont permis d' « appliquer les contraintes de distanciation sociale et physique tout en répondant aux besoins croissants de services critiques tels que les inspections sans contact assurées par les drones ».



Nouveautés.

Si DJI dispose déjà d'une offre de drones assez conséquente, les nouveautés de ce salon se sont davantage orientées vers les capteurs embarqués et services associés aux drones. « Les drones DJI seront optimisés pour s'intégrer aux systèmes clés d'informations géospatiales (SIG). Ils pourront acquérir de nouveaux capteurs pour créer des données numériques doubles précises qui représenteront exactement le monde réel. En outre, les logiciels et les outils de développement des drones DJI gagnent en robustesse pour traiter des opérations de vol avancées et des applications propres au secteur », ajoute DJI, avant de présenter plus en détail les différentes nouveautés.



Précision.

Ainsi de nouveaux systèmes ont été développés, afin de renforcer la précision des données. On peut notamment citer un nouveau capteur LiDAR, développé en coopération avec Livox Technology, et compatible avec les drones Matrice 200 et Matrice 300. Ce capteur dispose d'une portée de 460 mètres, permettant ainsi de numériser de nombreuses installations. DJI a également annoncé que son logiciel FlightHub de gestion de la mission allait évoluer vers une plateforme plus complète. « Grâce à ce nouveau système, les drones produiront des données en direct avec un modèle de réalité augmentée pour une meilleure coordination entre les opérateurs sur le terrain et les centres de commande », explique l'industriel. Par ailleurs, les SDK seront eux aussi améliorés afin d'offrir plus de flexibilité aux développeurs et ainsi leur permettre de créer leurs propres applications. Outre DJI, plusieurs entreprises présentes au salon AirWorks ont également annoncé des nouveautés, à l'instar de FLIR et de sa nacelle-caméra thermique à destination des pompiers.