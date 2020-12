Discours d’André-Hubert Roussel au Parlement européen

Défense spatiale : passer à la vitesse supérieure

André-Hubert Roussel, président exécutif d’ArianeGroup mais aussi président d’Eurospace, l'association européenne de l'industrie spatiale, s’est exprimé le 30 novembre devant la sous-commission Sécurité et Défense du Parlement européen.

Son « Échange de vues sur les perspectives du secteur de la défense spatiale de l'Union européenne » intervient alors que démarrent les discussions sur le premier programme de travail du Fonds européen de défense (FED) au sein de l’Union européenne.

« Beaucoup de choses ont été réalisées [pour construire la défense européenne de demain], mais ce n'est pas suffisant pour que l'Europe reste dans la course ! », a notamment déclaré l’industriel, après avoir cité les résultats obtenus depuis quatre ans au sein de l’UE, « plus nombreux qu'au cours des dernières décennies ».

Déploiement d'une constellation de connectivité souveraine

Concrètement, dans un contexte de compétition stratégique et militaire sans précédent dans le domaine spatial, André-Hubert Roussel propose de définir une feuille de route pour le développement des capacités spatiales, et envisage que des opérations spatiales militaires soient à prévoir pour éviter ou neutraliser les menaces, et protéger les actifs spatiaux.

Quatre fonctions principales sont ainsi identifiées : l'accès indépendant à l'espace, la connaissance de la situation spatiale, le soutien aux opérations militaires et l'action dans l'espace.

Surtout, face à la croissance de la dimension numérique, André-Hubert Roussel réclame au nom des industriels de l’espace le déploiement rapide d'une constellation de connectivité souveraine.

Un projet également défendu par le commissaire européen Thierry Breton.

