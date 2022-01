Défense : Une Gazelle et son sniper interceptent une équipe mortiers des GAT

Des agresseurs neutralisés dans la foulée

Le tir de mortiers qui a blessé une dizaine de militaires et en a tué un, le brigadier Martin du 54e RA, a connu une fin inédite, puisque les probables membres de l'équipe mortiers ont été neutralisés dans la foulée, à plusieurs kilomètres de Gao. Les faits se sont déroulés dimanche en fin d’après-midi.

Des sources convergentes sur la fin (plusieurs GAT neutralisés) ne sont pas forcément d'accord sur le début de l'histoire. Mais toutes s'accordent sur le fait qu'une Gazelle du GTD-A (groupement tactique désert aérocombat) en vol au moment des tirs a pu rallier rapidement la zone estimée de départ des coups, le seul vrai moyen dont dispose Barkhane dans ce combat assez incroyablement inégal dans la lutte contre les tirs de mortiers et de roquettes.

Une Gazelle avec un tireur d'élite

En effet, pas de capacité d’interception, contrairement à ce qu’on trouve sur les bases américaines. Seul un disponible un réseau de détection et d’alerte, fourni par Thales. L'information est collectée en quelques secondes par radar et par acoustique, et a donc pu être exploitée en réactif par l’hélicoptère qui revenait d’une mission à Gossi (ouest de Gao). La Gazelle avait un autre atout dans sa manche, ou plutôt la partie arrière de sa cabine, sous la forme d'un tireur embarqué. Son identité n'est pas connue, mais les Gazelle du GTD-A ne coopèrent pas avec Sabre.

Commandos de la TF Falco

C'est donc un ou plusieurs commandos de la TF Falco qui ont réalisé cette neutralisation. Depuis quelques semaines, ce sont les GCP (commandos parachutistes de la 11e BP) qui opèrent en leader au sein de Falco, avec un complément de SAED (section d’aide à l’engagement débarqué). Seuls les GCP (et avant eux, les GCM) sont qualifiés sur l'appui-feu tireur embarqué. Les principales armes utilisées sont le fusil d’assaut HK417 en calibre 7,62 mm et le fusil de précision Sako en calibre .338