Défense : un "Aéro" à la tête de la Marine

Du Super Etendard au Rafale

L'amiral Pierre Vandier a pris le relais de l'amiral Christophe Prazuck sur le pont du Charles-de-Gaulle, là où il a passé 1200 jours de sa vie. Et qu'il a commandé de 2013 à 2015. Le navire va reprendre la mer suite à un arrêt technique de trois mois. Le moment est particulier : le nouveau Chef d'Etat-Major de la Marine est conscient de l'effort entrepris par le président Emmanuel Macron pour revaloriser le budget des armées, et celui de la Marine, mais l'environnement international n'a jamais été aussi volatile et imprévisible. Ce qui doit amener la Marine a encore plus d'agilité, et forcément, des capacités à durer, et à se reconfigurer.



Solide expérience opérationnelle

Le défi est donc immense pour ce jeune chef d'état-major (52 ans) doté d'une solide expérience des opérations, depuis le Charles-de-Gaulle, sa frégate, ou encore, le centre de planifications et de conduite des opérations (CPCO) de l'EMA (au début de Serval, en 2013) ou en état-major de l'OTAN (pour la guerre de Libye, en 2011). Son dernier poste lui a donné une forte visibilité sur le système de défense entier, en étant chef du cabinet militaire de la ministre des Armées, mais aussi sur l'imprévisibilité du monde et la nécessité de défendre le format, reconnaissant l'engagement permanent de Florence Parly sur ce point.



Accompagner la Marine australienne

D'ailleurs, reconnaît-il, les opérations de la Marine sont aussi des opérations interarmées, et et interalliées. Les marins français figurent parmi les rares à se "pluguer" avec la meilleure Marine, l'US Navy, et à interagir avec les marines européennes, en entraînant plusieurs dans son sillage.

Elle va aussi accompagner la marine australienne dont la sous-marinade va doubler de taille grâce aux sous-marins acquis en France. De quoi faire rêver un Chef d'Etat-Major de la Marine.