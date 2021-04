Défense : les Français, premiers alliés déployés en Grèce

La formation des pilotes grecs sur Rafale a commencé

Eunomia, Skyros, Rhéa, Iniochos. Depuis l’été dernier, la France est un des alliés les plus régulièrement déployés en Grèce. Et cela s'est encore accéléré depuis la signature du contrat Rafale. Alors que l'on évoque déjà, en plus, la commande d'avions de combat Rafale supplémentaires par la Grèce. La formation des pilotes grecs a commencé au mois de mars ainsi que celle des mécaniciens. L'Armée de l'Air et de l'Espace appuie Dassault Aviation dans un des piliers contractuels avec la Grèce.

96 avions de combat pour Iniochos

Surtout elle montre le caractère stratégique du partenariat avec la Grèce, en lui cédant 12 des précieux Rafale de l’Armée de l'Air et de l'Espace. Une mobilisation qui n’a pas échappé à la Grèce, qui a remercié publiquement la France. Encore mardi 20 avril dernier, c'est Kyriakos Mitsotakis (photo), le Premier ministre grec qui est venu en personne au devant des Alliés impliqués dans l'exercice Iniochos pour les remercier de s'impliquer dans l’interopérabilité de la force aérienne grecque. Le CEMA grec, lui, a constaté que cet exercice multinational mobilisant 96 chasseurs (dont 16 Français…) contribuaient à « renforcer » les capacités de tous, dont celles de la Grèce.

Assaut Mer pendant deux jours

Dans ces exercices, chacun amène ses moyens et son expérience. Clairement, celles des Français en opérations est identifiée est reconnue. « Sly », un commandant du 3/3 « Ardennes » estime faire partie des muds les plus expérimentés du plateau. Son de cloche identique chez ce capitaine de corvette de la 12F, qui a amené son expertise de l’assaut mer, qui a occupé la coalition pendant deux jours.

Dans toute exercice d’interopérabilité, comme dans toute coalition, on ne compte pas, mais la France est arrivée avec 16 chasseurs (Rafale, Rafale Marine, Mirage 2000D), deuxième contributrice de Iniochos. Pas mal, pour une première. Ce 20 avril dernier, 42 Rafale étaient déployés hors de France, en opérations (Jordanie, Golfe Persique) ou en exercice (Grèce). Soit un tiers des Rafale français .