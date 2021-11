Défense : les Emirats passent commandes au Dubai Airshow 2021

2 Airbus A330 MRTT de plus pour les Emirats

Les Emirats Arabes Unis ont logiquement utilisé cette plateforme médiatique que peut être un salon aéronautique pour annoncer une série de contrats militaires le premier jour du Dubai Airshow 2021. Des commandes d'un montant global dépassant les 4 Md€. L'annonce la plus forte a été la commande de deux ravitailleurs supplémentaires Airbus A330 MRTT pour un montant de 625 M€ a même précisé le major général d'état-major Ishaq Saleh Al Baluchi. Les livraisons débuteront en 2024 et les deux appareils bénéficieront des dernières améliorations opérationnelles développées par les équipes d'Airbus Military Aircraft.

675 M€ pour Progressive Technologies

Autre contrat d'importance, et pour un montant légèrement supérieur, celui passé auprès de Progressive Technologies pour la fourniture de munitions pour la Force aérienne et la Défense aérienne des Emirats Arabes Unis. L'américain Goodrich s'est vu attribuer 16,5 M€ pour la fourniture de services de soutien et d'assistance technique ainsi que de pièces de rechange. Le français Thales a enregistré deux petits contrats, l'un portant sur l'achat de systèmes de communication, l'autre portant sur l'achat de pièces de rechange et de maintenance.

Contrat MCO pour le groupe EDGE

Le jeune groupe de défense émirati EDGE, lancé en 2019, s'est vu notifier un contrat de 2,8 Md€ pour le maintien en condition opérationnelle des différents parcs d'aéronefs de la Force aérienne des Emirats Arabes Unis sur une durée de trois ans.