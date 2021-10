Défense : le lancement de Syracuse 4A sous très haute surveillance

Contrer la menace microdrones

Le 23 octobre, le lancement de Syracuse IVA par une Ariane 5 XXL (chargée à 11,2 t) a bénéficié d'une protection multicouches, à la hauteur de son caractère incontournable pour la défense française. L'essentiel de la menace est perçu autour des microdrones, un effort est donc mis sur ce domaine de lutte, avec le déploiement de deux fusils brouilleurs par la gendarmerie. Les FAG militent aussi pour pouvoir renforcer leurs équipements dans ce domaine. Plusieurs systèmes de détection de microdrones sont déployés sur place, l'un d'eux pourrait être l'Aéroscope, déjà utilisé par la gendarmerie en métropole. Le système couvre une partie importante de la menace, mais pas la totalité, obligeant de toute façon procéder en multispectral.

Un Falcon 50 pour "blanchir" la zone maritime

Les guets à vue sont sensibilisés également à cette menace. Lors d'un précédent lancement, cette année, les forces armées en Guyane avaient détecté un microdrone civil. La qualification de ce survol resterait encore à affiner. La protection comprend aussi des patrouilles pédestres, mécanisées et fluviales du 3e régiment étranger d'infanterie (REI), dont la section commando peut être aérocordée par un Puma d'alerte à Kourou même. Un régiment d'artillerie fournit aussi traditionnellement une batterie de tir Mistral 3 au 3e REI. Deux hélicoptères Fennec de l'ET68 chargés de tireur d'élite et pourvus d'une caméra infrarouge (dépassée) assurent la détection, l'identification et éventuellement la destruction des menaces aériennes. Un Falcon 50 de la flottille 24F a aussi été mobilisé pour le blanchiment de zone maritime, afin de faire évacuer les curieux, les perdus et les espions patentés.

Trois Rafale pour le lancement de CERES

La direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) est aussi sur les dents pour protéger, toute l'année, ce site industriel majeur pour l'Europe. Son chef, le général Eric Bucquet, est d'ailleurs venu assister au lancement et rencontrer ses troupes (en civil) évoluant sur le site.Le prochain lancement sensible doit intervenir le mois prochain : il s'agira de la constellation CERES à trois satellites, lancée par un Véga. Le créneau de lancement pourrait glisser, a-t-on appris. Les FAG sont néanmoins déjà bien engagées sur le dispositif de protection, qui comprendra un AWACS et trois Rafale venus de métropole.