Défense : la flotte de SDTI "suspendue"

Le CEMAT en personne suspend le parc SDTI



On savait que la fin de vie de vie du système de drone tactique intérimaire (SDTI) de Safran serait compliquée, mais cela s’est brusquement confirmé, en juillet, avec la suspension de cette flotte, opérée par le 61e régiment d’artillerie de Chaumont. Qui sonne, de fait, plus comme un arrêt définitif. Le régiment opère aussi des DRAC d’Airbus (eux aussi en fin de vie), et des SMDR de Thales, qu’il doit déployer au Sahel d’ici la fin de l’année. La décision de suspension de la flotte a été prise par le Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre (CEMAT) en personne. La sécurité des vols de la flotte s’est compliquée et même sur des camps (où sont opérés les derniers SDTI, qui ne peuvent plus être envoyés en opex), la prise de risque est apparue manifestement trop importante pour des bénéfices assez difficiles à quantifier et à qualifier. A ce stade de la vie du SDTI, entré en service en 2005, c’est donc un enterrement de première classe.





Retard dans la relève

Le SDTI devait tenir moins d’une dizaine d’années : c’était un drone intérimaire. Seulement, de reports budgétaires en retards industriels, la relève par le système de drone tactique (SDT), commandé en 2016, ne devait plus arriver qu’en 2018 (la date contractuelle). Devenue décembre 2019 : c’est là qu’est intervenu le crash d’un engin lors d’un vol de réception mené par l’industriel (par chance sur une zone inhabitée). La cause est à localiser dans la chaîne navigation, pourtant un des points de forces historiques de Safran. Plus grave encore, ce sont encore deux années, au moins, qu’il faudra attendre un SDT fiabilisé. Deux années pendant lesquelles le 61e RA n’aura donc pas le vecteur promis, mais pas de SDTI non plus.





Le passif du Harfang

Le CEMAT a rencontré le PDG de Safran, en juillet, vraisemblablement sur ces sujets. A ce stade, fiabiliser le SDT semble encore plus complexe que pour le SDTI. Quand l’Armée de l’Air avait rencontré pareille situation avec les retards du Harfang d'Airbus, livré en 2008 au lieu de juilllet 2003, elle avait accusé une perte nette qu’elle n’a jamais pu rattraper, notamment sur le plan des RH. Et à l’époque, il ne s’agissait que d’un escadron, pas d’un régiment entier, à qui il a fallu trouver des occupations.