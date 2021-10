Défense : la configuration du H160 se précise

Airbus H160 : Armée de Terre première livrée

L’Armée de Terre reste la première qui sera livrée, mais avec un décalage d’une année désormais (en 2027). Elle recevra 80 machines, pour remplacer des Gazelle (qui voleront encore en 2030 dans les forces spéciales) et les derniers Puma (retirés, eux, du service en 2024…). Le train d’atterrissage sera fixe pour les trois versions qui disposeront aussi d’une boule optronique Euroflir 410 dans le nez. L’Armée de Terre bénéficiera de pods d’armement sous des bras latéraux : pour l’instant l’emport est limité à deux pods de 12,7 alimentés à 400 coups. Un début, espère l’Armée de Terre qui pourrait aussi en profiter pour intégrer des pods de roquettes guidées laser, une arme plus légitime que le MMP, plus cher et lourd.

Cinq commandos équipés en transport d'assaut

L’appareil pourra réaliser des missions d’évacuation médicale et de logistique, ainsi que de commandement et de contrôle. Ce panel de missions doit permettre de libérer les Caïman pour les missions les plus complexes ou nécessitant plus d’allonge et de capacité d’emport. En transport d’assaut, le Guépard pourra transporter cinq commandos équipés, avec un personnel de soute pour manier l’arme d’autodéfense, une MAG-58 implantée sur un support d’armement assisté (SAA) déjà en service sur les Caïman. CE même SAA pourra aussi porter le mingun M134 de 7,62 mm. Les opérations en milieu sablonneux ou poussiéreux semblent possibles avec les filtres développés par Airbus Helicopters (les IBF), comme l’a démontré une campagne réalisé en juillet dernier au Maroc, à Ouarzazate. « Le tout, sans une seule panne » apprécie une source interne à l’Armée de Terre.

Dix H160 pour la Gendarmerie

Le Guépard pourra aussi être équipé d’un treuil, et pourra réaliser des aérocordages (lisse, rappel) mais pas utiliser la nacelle Escape, ou réaliser des grappes. Ce sera contraignant pour les forces spéciales, mais également le GIGN. La gendarmerie va en effet utiliser la version civile H160 en dix exemplaires. Quatre seront basés en permanence à Villacoublay (GIGN) pour le GIGN et le RAID, avec un lever de rideau en 2024 pour les jeux olympiques. Trois autres plots à deux appareils chacun seront mis en place dans le grand sud, sans doute à Toulouse et Lyon, et avec une quasi-certitude, à Hyères (Var).

Maintenance verticalisée

La maintenance de cet hélicoptère gavé d’électronique sera un point clé, sur lequel Airbus Helicopters est attendu de pied ferme par les armées. L’Armée de Terre sait déjà qu’elle devra consacrer plus de temps qu’à la Gazelle (trois fois moins lourde, monoturbine, et bien plus simple). La mise en place d’un contrat verticalisé avec participation de l’industriel, sur le modèle réalisé pour Chelem (des machines totalement gérées de bout en bout par l’industriel sur site) est probable.